Коли вегетаріанство межує з депресією і які вітаміни врятують ситуацію: дослідження
Незбалансоване вегетаріанство може призводити до депресії. Щоб уникнути дефіциту поживних речовин, вчені радять приймати деякі вітаміни групи В
Все більше людей захоплюються вегетаріанськими дієтами, але таке харчування повинно бути повністю збалансовано за необхідними організму людини елементами. Інакше дефіцит деяких речовин призведе до депресії. До такого висновку прийшли вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.
Так, медики вирішили перевірити теорію про те, що прийняття певного режиму харчування може бути пов'язано з дефіцитом поживних речовин, який може вплинути на здоров'я мозку. І "докопалися" до істини: вчені з'ясували, що нестача вітамінів В-6, В-12 і фолатів (В-9) може призводити до депресивних станів у вегетаріанців. Показники здоров'я відстежувалися у добровольців, частина яких дотримувалася ветеранського харчування, а друга частина – звичайного.
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В ході дослідження з'ясувалося, що додавання в раціон вегетаріанців, які страждали на депресію, вітамінів В-6, В-12 і фолієвої кислоти (синтетичного фолату) у вигляді харчових добавок позитивно вплинуло на роботу мозку. Відповідно – прояв депресивного стану зменшилася.
Висновки вчених логічні, оскільки вітамін В-9 (фолати) потрібен для синтезу ДНК, росту і поділу клітин, в тому числі і імунної системи. А дефіцит цього вітаміну призводить до розвитку депресії, слабкості, втоми, тахікардії, погіршення стану волосся і шкіри.
В-6 – це головний каталізатор обміну амінокислот в організмі, він також відповідає за синтез нейромедіаторів в нервовій системі, метаболізм в головному мозку. Дефіцит вітаміну В-6 призводить до погіршення настрою і пам'яті.
А В-12 або ціанокобаламін необхідний для утворення еритроцитів, також служить для розвитку нейронів і синтезу ДНК. Його дефіцит призводить до накопичення гомоцистеїну (нейротоксичніого з'єднання), анемії, (яка майже завжди супроводжується депресивним станом) стомлюваності і погіршення пам'яті.
Фолатами багаті листові овочі, горіхи, насіння, цитрусові, вітаміну В-6, крім горіхів і насіння також багато в зернових і бобових. Вітамін В-12 часто додають для збагачення рослинного молока, харчових дріжджів, пластівців для сніданку, веганських спредів.
У випадках, коли ці вітаміни не надходять в організм в достатній кількості допоможуть харчові добавки. Але чи є у вас недолік будь-якого мікроелемента і чи варто приймати препарати – визначить тільки лікар.
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