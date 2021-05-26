Коли вегетаріанство межує з депресією і які вітаміни врятують ситуацію: дослідження

Незбалансоване вегетаріанство може призводити до депресії. Щоб уникнути дефіциту поживних речовин, вчені радять приймати деякі вітаміни групи В

Вегетаріанське харчування має бути повністю збалансованим Фото: unsplash.com

Все більше людей захоплюються вегетаріанськими дієтами, але таке харчування повинно бути повністю збалансовано за необхідними організму людини елементами. Інакше дефіцит деяких речовин призведе до депресії. До такого висновку прийшли вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

І як же вегетаріанство пов'язано з депресією?

Так, медики вирішили перевірити теорію про те, що прийняття певного режиму харчування може бути пов'язано з дефіцитом поживних речовин, який може вплинути на здоров'я мозку. І "докопалися" до істини: вчені з'ясували, що нестача вітамінів В-6, В-12 і фолатів (В-9) може призводити до депресивних станів у вегетаріанців. Показники здоров'я відстежувалися у добровольців, частина яких дотримувалася ветеранського харчування, а друга частина – звичайного.

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В ході дослідження з'ясувалося, що додавання в раціон вегетаріанців, які страждали на депресію, вітамінів В-6, В-12 і фолієвої кислоти (синтетичного фолату) у вигляді харчових добавок позитивно вплинуло на роботу мозку. Відповідно – прояв депресивного стану зменшилася.

А в чому зв'язок між саме цими вітамінами і депресивним станом?

Висновки вчених логічні, оскільки вітамін В-9 (фолати) потрібен для синтезу ДНК, росту і поділу клітин, в тому числі і імунної системи. А дефіцит цього вітаміну призводить до розвитку депресії, слабкості, втоми, тахікардії, погіршення стану волосся і шкіри.

В-6 – це головний каталізатор обміну амінокислот в організмі, він також відповідає за синтез нейромедіаторів в нервовій системі, метаболізм в головному мозку. Дефіцит вітаміну В-6 призводить до погіршення настрою і пам'яті.

Вегетаріанське харчування часто додатково збагачують вітаміном В-12 і іншими елементами Фото: unsplash.com

А В-12 або ціанокобаламін необхідний для утворення еритроцитів, також служить для розвитку нейронів і синтезу ДНК. Його дефіцит призводить до накопичення гомоцистеїну (нейротоксичніого з'єднання), анемії, (яка майже завжди супроводжується депресивним станом) стомлюваності і погіршення пам'яті.

Ці вітаміни, особливо В-12 у великій кількості містяться саме в тваринної їжі: в м'ясі, печінці, рибі, яйцях і молоці. Тобто в продуктах, яких вегетаріанці якраз і уникають.

Ок, а в яких рослинних продуктах є ці вітаміни групи В?

Фолатами багаті листові овочі, горіхи, насіння, цитрусові, вітаміну В-6, крім горіхів і насіння також багато в зернових і бобових. Вітамін В-12 часто додають для збагачення рослинного молока, харчових дріжджів, пластівців для сніданку, веганських спредів.

У випадках, коли ці вітаміни не надходять в організм в достатній кількості допоможуть харчові добавки. Але чи є у вас недолік будь-якого мікроелемента і чи варто приймати препарати – визначить тільки лікар.

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