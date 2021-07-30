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Чому після дієти і тренувань вага повертається

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 липня, 17:10
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Жорсткі дієти стрімко допомагають схуднути, але також моментально зайві кіло повертаються, якщо припинити голодувати. Причиною може бути лептин-резистентність
Після тренувань і дієти вага повертається при проблемах з гормоном лептином
Після тренувань і дієти вага повертається при проблемах з гормоном лептином / Фото: Сьогодні

При стрімкої втраті ваги в організмі знижується рівень гормону лептину. Саме він виробляє адипоцити – жирові клітини і сигналить мозку про насичення. Як зрозуміти, що у вас проблеми з виробленням лептину , чи варто худнути в такому стані і як впоратися з лептин-резистентністю – розповіла кандидат медичних наук, гінеколог-ендокринолог Анна Шаргородська .

Анна Шаргородська
Анна Шаргородська / Фото: пресслужба

Що ж таке лептин-резістеноность і навіщо про неї знати при схудненні?

Гормон лептин відповідає за кілька процесів в організмі людини: регулює функції яєчників у жінок і сперматогенез у чоловіків. але для тих, хто худне, важливо знати, що саме лептин "диктує" організму, як себе вести в умовах голоду. А жорсткі дієти і обмеження в харчуванні – це голодування і стрес для організму.

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Лептин виробляє жирові клітини (адипоцити). А також посилає сигнал про насичення в гіпоталамус, частину головного мозку. Він в свою чергу контролює кількість споживаних і витрачених калорій і жирових накопичень в організмі. Зайва вага часто пов'язана з гормональними порушеннями, які ми самі собі "наживаємо".

Так, постійне переїдання і шкідлива їжа веде до лептин-резистентності, яка в свою чергу веде до надмірної ваги і ожиріння.

Що це означає? Якщо у людини постійно порушуються співвідношення витрат і поповнення калорій, то жирові клітини починають занадто швидко рости. Лептин при цьому виробляється пропорційно своєму розміру. І, якщо почати ще більше себе обмежувати в їжі, голодувати, то мозок сприймає цей стан як голод, змушуючи жирові клітини виробляти ще більше лептину та "економити енергію" (більшеїстиє і менше рухатися).

/ Фото: Depositphotos

Такий стан називається лептин-резистентністю, причому, розвиватися вона може задовго до підвищення рівня інсуліну і розвитку резистентності до нього. Тобто людина живе з цією проблемою і не підозрює, намагаючись схуднути і не отримуючи результат.

Тобто, при вже наявних проблемах різко худнути не можна?

Різко худнути взагалі не рекомендується. У разі ж лептин-резистентності при втраті жиру рівень лептину знижується ще більше. В результаті мозок отримує сигнал, що треба відновлювати втрачені запаси і їсти ще більше. Тому стрімка втрата ваги при жорстких дієтах призводить до того, що вага повертається в ще більшій кількості , Варто лише припинити голодувати.

Як же зрозуміти, що у мене лептин-резистентність?

Про проблеми з лептином "розкажуть" такі симптоми:

  • постійно хочеться їсти, ви часто їсте,
  • тягне постійно на солоне, солодке, чіпси, снеки і інше "сміття",
  • регулярні тренування і перехід на правильне харчування не допомагають,
  • почуття насичення приходить пізно,
  • після повноцінного відпочинку і сну почуття втоми не проходить,
  • аналіз на гормони щитовидки в нормі, але "на обличчя" апатія, млявість, зниження імунітету, часті застуди.

Як же повернути лептин в норму і схуднути?

Щоб перемогти лептин-резистентність, доведеться міняти спосіб життя і харчування . Доведеться уникати напівфабрикатів, готових продуктів (ковбас, їжі з високим ступенем обробки і т.д.), виключити цукор і все його замінники.

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Також важливо обмежити глютен, солодкі фрукти, а клітковини (розчинної) в раціоні навпаки має побільшати. Щодня їжте білкові продукти : (80-100 г білка в день); обов'язково морську рибу, оливкову олію, авокадо та інші корисні жири.

Також більше рухайтеся, причому регулярно: пам'ятайете про 10 тисячах кроків на день? Обов'язково потрібно налагодити сон : Засипати слід до 23-00, щоб мелатонін вироблявся в потрібній кількості. Низький рівень мелатоніну пов'язаний з ожирінням.

На замітку: відвідайте ендокринолога, бо потрібно визначити, чи в нормі вітамін D. А також індекс НОМА – співвідношення цукру до інсуліну. Без приведення цих показників в порядок впоратися з ситуацією не вийде.

Тільки після того, як звернути інсулін-резистентність, продовжувати дотримуватися раціонального харчування і бути активним, вийде схуднути і утримати вагу.

Також раніше ми писали, як скинути вагу без шкоди і не набирати знову.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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