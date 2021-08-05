Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно

Кавунова дієта

Оновлюємо гардероб

Cніданок за 5 хвилин

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Що таке детокс – модний тренд чи необхідність?

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
5 серпня, 10:11
Копіювати лінк
Суперфуди, пігулки, очищення печінки лимоном і навіть клізми – ці та інші детокс-програми пропонують нам на кожному розі. Чи є в цьому необхідність – розповіла дієтолог
Детокс - модний тренд, а не необхідність, впевнена дієтолог
Детокс - модний тренд, а не необхідність, впевнена дієтолог / Фото: Сьогодні

Слово "детокс", яке у всіх на слуху, трактується як детоксикація – тобто виведення з організму токсинів, шкідливих, отруйних речовин. Чи справді наш організм не в змозі позбавлятися від "шлаків" і токсинів, наскільки ефективні всілякі детокс-програми і чим може закінчитися для людини безконтрольний прийом різних домішок, голодування і очисні клізми – допомогла розібратися терапевт-дієтолог Олеся Добрянська.

Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

Чи справді в організмі накопичуються шлаки

Медицина трактує детоксикацію, як лікування небезпечних для людини станів: наприклад, інтоксикація отрутами, алкоголем, передозування наркотиків. Однак популярні детокс-програми не мають з цим нічого спільного, бо нам пропонують позбавлятися "шлаків", що нібито накопичилися в організмі.

Що ж відбувається: нам пропонують, наприклад детокс-харчування, яке побудоване на постійному вживанні різних вітамінізованих напоїв, таблеток, фруктових і овочевих смузі. Або більш радикальні методи – почистити печінку або кишечник оцтом, лимоном, олією, активованим вугіллям або взагалі зробити курс очисних клізм.

Для цього навіть відкриваються цілі детокс-клініки і SPA-центри. Всі детокси і авторські методи очищення організму придумані не для оздоровлення людини, під прикриттям турботи за пацієнтом просто заробляють. Як ще продати зубчик часнику за 500 грн?

Читайте також:

Зараз якщо ти не детоксишся – ти як мінімум не продвинута, як максимум не турбуєшся про своє здоров’я. І чим більше в рекламі очисних методів використовується таких слів як medical, healthy, natural organic, тим краще вселяє довіри. Але працює сучасний детокс по принципу чарівної палички.

Це коли є якісь дії з незрозумілим механізмом, які начебто приносять випадковий ефект сприймається як магія. Все це звісно чудово, але дуже відірвано від реальності і здорового глузду.

Виходить, що печінку та інші органи чистити не потрібно?

Щоб очиститися можна сходити в душ чи в туалет, але з організмом не зовсім вірна історія. Ось дивіться, у нас є детокс-органи, це шкіра, печінка, легені, кишківник і нирки. Найдієвіший (і доведений) для них детокс це фізична активність, відмова від шкідливих звичок, стресопротекція, достатній сон, раціональний режим праці і відпочинку, здорове харчування, особиста гігієна.

Якщо якийсь із цих органів не справляється, розвивається захворювання, яке потребує лікування, а не детоксу.

Печінка – це дійсно природний фільтр нашого організму. Але в ній нічого не накопичується, як і в нирках не застоюються"шлаки". Якщо дійсно відбувається сильна інтоксикація організму, то печінкові клітини – гепатоцити "вступають в бій", деякі з них гинуть. Тоді печінку потрібно не чистити, а лікувати!

І лікування завжди складається з 2-х моментів: усунути пошкоджуючи і руйнуючу причину (алкоголь, деякі ліки ітд) і відновити орган (лікарськими препаратами). Тому в "очисних" детокс методах немає необхідності. Теж – щодо кишківника: його мікробіота (корисні бактерії) регулюють імунну відповідь, алергічні реакції і не тільки, наразі мікробіом дуже масштабно вивчається.

В спеціальних
В спеціальних "очисних" детокс методах немає необхідності / Фото: unsplash.com

Безумовно, якщо постійно харчуватися нездоровою їжею, жити в екологічно поганих умовах, курити і постійно приймати алкоголь, перебувати в постійному стресі – то фізіологічна система очищення організму може страждати.

Але, це, як уже сказано, відбувається вже на етапі того чи іншого захворювання. І не завжди такі стани виявляються будь-якими симптомами. Але зате завжди вимагають звернення за медичною допомогою, а не детокс-програми.

А як же очисні клізми і "лікувальна" голодування?

Різні за складом розчини клізми та техніки очищення кишківника – та ж гідроколонотерапія (коли за раз в пряму кишку вливають відро води) можуть допомогти тільки тим, кого турбують закрепи або здуття. І то, як тимчасовий захід.

При закрепах правильно було б знайти причину (синдром надлишкового бактеріального росту, гіподинамія і т.д), відкоригувати харчування, запустити моторику кишківника і при потребі призначити короткочасний курс проносних засобів.

Процедури ж промивання можуть погіршити стан, вимиваючи "шлаки" в лапках ми грубо втручаємося в мікробом вимиваючи корисні бактерії. Чи взагалі небезпечні, якщо в кишківнику є інфекція. А на печінку такі процедури взагалі ніяк вплинуть.

Читайте також:

Голодування – це вимушений захід при гострому панкреатиті як приклад. У людей практично з будь-якими хворобами кишківника (такі стани призводять до зростання бактерій) завжди буде здуття. І якщо в надії "очиститися" нічого не їсти, то ферментам нічого буде розщепляти, а бактеріям виробляти гази, людина тимчасово відчуває полегшення.

Здуття при запальних захворюваннях кишківника виникає від будь-якої їжі, не маючи чіткого зв'язку з моментом прийому їжі. Такі люди роками страждають в пошуках джерела проблеми, "сидять" на суворій FODMAP дієті, зловживають біологічно активними добавками (які доречі в більшості гепатотоксичні), покладають великі надії на супер-пупер суперфуди, але не йдуть обстежити кишківник. Вони йдуть його чистити!

А чим погані суперфуди, хіба вони не корисні?

Безумовно, регулярне вживання овочів і фруктів, багатих на клітковину, корисно і необхідно. Але як засоби очищення різні суперфуди (багато з яких коштують надзвичайних грошей) не йдуть ні в яке порівняння з системами, які вже закладені в нашому організмі. І цього цілком достатньо.

Звичайно у будь-якій рослинній їжі є клітковина, яка необхідна нам для нормальної роботи кишківника і різноманітності мікробіому (це дуже важливо). Але повальне захоплення ягодами годжі, насінням чіа, конопель або паростками пшениці, які настоюються / заварюються / комбінуються або з'їдаються в сирому вигляді, не замінить раціонального збалансованого харчування.

Безумовно, овочі і фрукти корисні і потрібні в раціоні
Безумовно, овочі і фрукти корисні і потрібні в раціоні / Фото: Depositphotos

Якщо за допомогою таких суперфудів ви хочете максимально "почиститися", то доведеться з'їсти за раз кілограм 50 такого насіння або паростків. Щоб отримати достатню концентрацію діючої речовини. Навіщо, якщо це вже давно придумано у вигляді харчових добавок? Але будь-яка добавка призначена безпідставно, принесе тільки шкоду.

І це, на жаль, ми, лікарі, спостерігаємо на пацієнтах в вигляді токсичних гепатитів. Це питання зараз гостро підіймається на всіх гастро-конференціях так як серед молодого населення стрімко зростає популярність безконтрольного вживання великої кількості БАДів (біологічно активних добавок). Більшість біологічно активних добавок гепатотоксичні, не кажучи вже коли їх п’ють жменями.

Як же паразити, глисти – їх же теж потрібно профілактично "чистити"?

На жаль, порада "дотримання гігієни" не задовольняє сучасного пацієнта. А це і є найкраща профілактика. Лікарі ні в якому разі не заперечують існування паразитів, але їх потрібно для початку діагностувати, а потім лікувати. А не "чистити" чи "виганяти". Після таких "виганянь" потім печінку дійсно треба медикаментозно детоксити – тобто лікувати.

Як же тоді уникнути проблем з інтоксикацією?

Хочеться відповісти популярної приказкою "Чисто не там, де метуть, а там, де не смітять". Наприклад, якщо людина захворіла на вірусний гепатит, то важливо не "чистити" печінку, втрачаючи час, а якомога швидше почати курс медикаментозної терапії. Але визначити хворобу, діагностувати і призначити лікування може тільки лікар!

І до того ж інтоксикація це не те, що нам раптом придумалося, бо відчуваємо втому чи випадає волосся. Інтоксикація має відповідну клінічну картину: нудота, блювання, діарея, лихоманка і т.д.Але якщо ви своєчасно лікуєте виявлену гостру чи хронічну патологію. Якщо ви раціонально, різноманітно і регулярно харчуєтеся натуральними цільними продуктами – таким чином ваш раціон багатий на всі корисні речовини.

Це білки, поліненасичені жирні кислоти, повільні вуглеводи, вітаміни, мінерали, антиоксиданти,полі феноли, біофлаваноїди ітд. – то переживати не варто. Ви – здорова людина, відповідно ніяких додаткових детокс-програм не потрібно. Бажання ж "почиститися" виникає у нас тоді, коли зі всіх сторін масової інформації нам про це твердять.

Якщо у вас нав'язливе бажання "почистити", то слід звернутися до психотерапевта
Якщо у вас нав'язливе бажання "почистити", то слід звернутися до психотерапевта / Фото: Depositphotos

Тут важливе критичне мислення людини, вміння аналізувати інформацію, оцінювати її на істинність, а сумнівну піддавати перевірці. В практиці зустрічаю фізично і психічно здорових людей, які під впливом оманливої інформації в соцмережах "прислухаються" до свого організму знаходячи все нові і нові симптоми загадкової хвороби.

Теж варто відмітити, що нав’язливий страх забруднення може бути симптомом серйозних психологічних і навіть психіатричних проблем. Тоді лікарю важливо вчасно скерувати пацієнта до психотерапевта чи навіть психіатра. Закінчу такими словами – в цьому житті очистити можна тільки душу. Бажаю нам всім здоров’я і розсудливості.

Також ми раніше писали про правду та міфи весняного детоксу.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де найкраще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Правильно перекушувати
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як не згоріти на пляжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти