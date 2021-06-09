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Мигдаль – найкраща здорова закуска: чим корисний цей горіх

Сьогодні, 08:15

Хочете схуднути і думаєте про корисну альтернативу перекусу крекерами або цукерками? Спробуйте мигдаль: медики назвали його найкращою зі здорових закусок

Мигдаль - найкраща здорова закуска для дієтичного харчування
Мигдаль - найкраща здорова закуска для дієтичного харчування
Фото: freepik.com

Боротися із зайвою вагою, поліпшити мікрофлору кишківника, серцевий ритм і не тільки допоможе мигдаль. Цей горіх дуже корисний, і особливо смачний в смаженому вигляді: не дарма американські дослідники назвали найкращим продуктом для перекусів. Результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

Чому ж мигдаль – кращий варіант здорового перекусу?

Медики оцінили перекушування мигдалем (по 50-80 грам горіха в день) з перекушуваннями такою ж кількістю іншими низькокалорійними вуглеводними продуктами. А саме, з зерновими батончиками, крекерами, скибочками сушеного манго, нежирними картопляними чіпсами, іншими горіхами і так далі.

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У тих, хто перекушував мигдалем, знизився шкідливий холестерин, а також запальні маркери. А ще мигдаль допоможе худнути, не відчуваючи гостре відчуття голоду: цей горіх краще за інших горіхів впорався з одночасним зниженням як загальної маси тіла, так і кількості жирових відкладень і насиченням. Цей горіх також допомагає знизити нижній кров'яний тиск, поліпшити серцевий ритм, підтримати мікрофлору кишечника. Тому вчені так і заявили, що мигдаль – це найкраща здорова закуска для точного дієтичного харчування. Але перш, ніж сідати на дієту, важливо знати всі особливості свого організму і проконсультуватися з лікарем. Оскільки багато дієт можуть нашкодити здоров'ю.

А якими елементами багатий мигдаль і чи всім можна його їсти?

У порівнянні з іншими горіхами, порція мигдалю забезпечує найвищу або одне з найвищих кількостей клітковини, білка, мононенасичених і поліненасичених жирів, магнію, кальцію, заліза, фолієвої кислоти, рибофлавіну, ніацину, вітаміну Е, фитостеринов, флавоноїдів і фенольних кислот. Цей горіх є одними з найнижчих по калорійності, при цьому багатий вуглеводами і насиченими жирами.

З'їдайте не більше жмені мигдалю в день і не натщесерце
З'їдайте не більше жмені мигдалю в день і не натщесерце
Фото: unsplash.com

Не слід взагалі є незрілий мигдаль, також не варто його переїдати, особливо людям при проблемах травлення. А ще у деяких мигдаль може викликати алергічну реакцію. Щоб зробити миндальную клітковину більш доступною для організму, можна замочити мигдаль у воді на ніч. З'їдайте не більше жмені мигдалю в день і не натщесерце.

Нагадаємо, що мі також писали про мигдаль та інші горіхи для схуднення.

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