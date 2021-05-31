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Для імунітету та стрункості: ТОП-10 правил здорового харчування від дієтолога

Сьогодні, 15:00

Хочете бути здоровим, міцним і струнким? Дотримуйтесь простих правил харчування постійно, а не тільки худніть до літа. Як харчуватися правильно і чим – в статті

Якщо зробити здорове харчування звичкою, то сидіти на дієтах не доведеться
Якщо зробити здорове харчування звичкою, то сидіти на дієтах не доведеться
Фото: unsplash.com

Щоб дух був здоровим, а тіло – красивим і міцним, важливо дотримуватися корисних звичок. І харчування – не виняток: тому важливо навчитися зробити таке харчування своїм звичним способом життя. І тоді не доведеться сидіти на дієтах, які часто вганяють нас у стрес . Правилами здорового харчування з нами поділилася наш постійний експерт, психолог, дієтолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен .

Ксенія Рен
Ксенія Рен
Фото: пресслужба

Багато хто плутає здорове харчування з дієтою: в чому ж основна різниця?

Різниця в тому, що здорове харчування – це система сформованих корисних звичок, завдяки яким людина стає більш здоровим. Це повільніший, ніж дієта шлях до схуднення і красі, а й більш безпечний. Дієти – це швидкий спосіб скинути зайву вагу, і для організму це досить сильний стрес. Наприклад, часто дієти використовують спортсмени, щоб перед змаганнями "влізти" в ту чи іншу вагову категорію. Або лікар прописує обмеження деяких продуктів через захворювання будь-якого внутрішнього органу.

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Сідати самостійно на дієту, особливо таку, де різко обмежується певна категорія продуктів – небезпечно. Здорове харчування теж передбачає обмеження або повна відмова від деяких продуктів, але по-перше – від тих, які дійсно шкідливі для організму людини. А по-друге, пропонує їм здорову альтернативу. В результаті людина харчується збалансовано, втрачає зайву вагу, не набирає нові кілограми і добре себе почуває.

Як же привчити себе харчуватися більш здорово і якими продуктами?

Принципи здорового харчування – це не тільки певний перелік продуктів, але також режим харчування, дотримання питного балансу і фізичної активності:

  1. Їжте меншими порціями, але частіше. В ідеалі – 5 разів на день, роблячи перерву між прийняттям їжі по 3-4 години. Не терпіть, не потрібно допускати сильного голоду. А при прийомі їжі не поспішайте і жуйте їжу ретельно.
  2. Приділяйте достатньо місця в своєму раціоні білковим продуктам. Найкорисніше – нежирні варіанти м'яса (індичка, курятина, телятина), риба, морепродукти.
  3. Правильно обробляйте їжу. Смажених страв в раціоні, та ще щедро приправленим маслом, має бути менше. Превалювати повинні варені страви і страви на пару. А зроблять їх смачніше спеції і зелень.
  4. Перекушуйте правильними продуктами. Фрукти або заздалегідь нарізані овочі – це не так і несмачно, повірте. А якщо тягне на солодке, то замість цукерки використовуйте сухофрукти і горіхи.
  5. Відмовтеся від фастфуду – тут навіть обговорювати нічого.
  6. Наповніть свій раціон антиоксидантами, щоб знизити шкоду окисного стресу, зміцнити імунітет. Це досить просто – їжте продукти різних кольорів, особливо овочі, фрукти і ягоди.
  7. Знижуйте в раціоні кількість білого хліба. Поступово замініть його більш корисним – злакових, сірим або чорним.
  8. Солодкому – бій! Але якщо нестерпно хочеться, то їсти солодощі намагайтеся тільки в першій половині дня.
  9. Вибирайте натуральні продукти, знижуйте кількість консервацій, продуктів із стабілізаторами, ароматизаторами і так далі. Вивчайте маркування, і ваше тіло незабаром відчує різницю.
  10. Не забувайте пити очищену воду – знайти свій індивідуальний питної баланс. А якщо виникають складнощі, то не соромтеся проконсультуватися з дієтологом!

Нагадаємо, що ми раніше також писали про те, як швидко схуднути в ногах.

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