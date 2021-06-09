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Миндаль – лучшая здоровая закуска: чем полезен этот орех

Сегодня, 08:15

Хотите похудеть и думаете про полезную альтернативу перекусам крекерами или конфетами? Попробуйте миндаль: медики назвали его самой лучшей из здоровых закусок

Миндаль - лучшая здоровая закуска для диетического питания
Миндаль - лучшая здоровая закуска для диетического питания
Фото: freepik.com

Бороться с лишним весом, улучшить микрофлору кишечника, сердечный ритм и не только поможет миндаль. Этот орех очень полезен, и особенно вкусен в жареном виде: не зря американские исследователи назвали лучшим продуктом для перекусов.Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Почему же миндаль – лучший вариант здорового перекуса?

Медики оценили перекусы миндалем (по 50-80 грамм ореха в день) с перекусами таким же количеством другими низкокалорийными углеводными продуктами. А именно, с зерновыми батончиками, крекерами, ломтиками сушеного манго, нежирными картофельными чипсами, другими орехами и так далее.

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У тех, кто перекусывал миндалем, снизился вредный холестерин, а также воспалительные маркеры. А еще миндаль поможет худеть, не испытывая острое чувство голода: этот орех лучше других орехов справился с одновременным снижением как общей массы тела, так и количества жировых отложений и насыщением. Этот орех также помогает снизить нижнее кровяное давление, улучшить сердечный ритм, поддержать микрофлору кишечника. Поэтому ученые так и заявили, что миндаль – это лучшая здоровая закуска для точного диетического питания. Но прежде, чем садиться на диету, важно знать все особенности своего организма и проконсультироваться с врачом. Поскольку многие диеты могут навредить здоровью.

А какими элементами богат миндаль и всем ли можно его есть?

По сравнению с другими орехами, порция миндаля обеспечивает самое высокое или одно из самых высоких количеств клетчатки, белка, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, магния, кальция, железа, фолиевой кислоты, рибофлавина, ниацина, витамина Е, фитостеринов, флавоноидов и фенольных кислот. Этот орех является одними из самых низких по калорийности, при этом богат углеводам и насыщенными жирами.

Съедайте не более горсти миндаля в день и не натощак
Съедайте не более горсти миндаля в день и не натощак
Фото: unsplash.com

Не следует вообще есть незрелый миндаль, также не стоит его переедать, особенно людям при проблемах пищеварения. А еще у некоторых миндаль может вызвать аллергическую реакцию. Чтобы сделать миндальную клетчатку более доступной для организма, можно замочить миндаль в воде на ночь. Съедайте не более горсти миндаля в день и не натощак.

Напомним, что мі также писали о миндале и других орехах для похудения.

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