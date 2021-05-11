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Спортзал, інтервальне голодування, смузі – зірки чесно про свої способи схуднення

Сьогодні, 19:21

До літа починають худнути навіть ті жінки, які зазвичай задоволені своєю вагою. Всі прагнуть скинути зайве, щоб вбратися в красиві сукні та купальники

Вже готуєтесь до літа? Мабуть, сіли на дієту, обмежили себе в солодкому, випиваєте по два літри води на день, відмовилися від солі і не їсте після шостої! Як швидко і без шкоди для організму зігнати все з'їдене за свята – ковбаски і копченості? Зірки діляться рецептами схудення з новинами "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

Співачка Ірина Федишин з поверненням в тренажерний зал не затягувала. Побігла відразу після свят. Каже, нічого незвичайного. Регулярні заняття не дають розслабитися.

Для неї дуже важливо завжди бути підтягнутою і мати неперевершений вигляд. Тренер пильно стежить, щоб зірка не лінувалася і правильно виконувала вправи.

Співачка Ірина Федишин на відпочинку в ОАЕ
Співачка Ірина Федишин на відпочинку в ОАЕ
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Працюю завжди над своєю спинкою, над поставою, звичайно, підтягнутий красивий животик. І безумовно те, що качають завжди все дівчата – це свої сідниці. А також кардіотренування, яке тебе загартовує, робить тебе витривалим. Працюю над своїм диханням", – розповідає співачка.

Це дозволяє Ірині підтримувати ідеальну вагу навіть у свята.

"Три дні ходили по гостях, з'їли багато пасочок, зазвичай, я не їм хліба. Намагаюся менше мучного вживати. Солодкого не їм", – говорить Федишин.

Після свят варто дати шлунку трохи відпочити від важкої їжі. Зробіть для себе кілька днів з рибкою, з яйцем.

"Яйце одне в день можна додавати. Це дуже корисний і легкозасвоюваний продукт. Також трошки зменшіть на найближчий час вживання червоного м'яса ", – ділиться дієтолог Євгенія Разум.

Ірина Федишин повертається до звичного меню поступово. Не голодує і не переїдає.

"Просто зменшити порції і частіше харчуватися, не їсти після шести. Скоротити солодке, мучне", – розповідає співачка про свій раціон.

Ірина Федишин
Ірина Федишин
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

А зелені і овочів у вашій тарілці завжди має бути вдвічі більше, ніж будь-який інший їжі.

"Вони допоможуть позбутися і зайвого холестерину. Налагодити роботу шлунково-кишкового тракту і нашої печінки ", – пояснює дієтолог Євгенія Разум.

До речі, про воду! Часто ми забуваємо про неї. Або замінюємо солодкі напої – компоти, морси, лимонадом, чаєм або кавою. Але, крім усього цього, важливо щодня пити звичайну воду. Норма у кожного своя. Наприклад, для людини вагою в 60 кілограмів досить півтора літра в день. І, звичайно ж, регулярні фізичні навантаження. Замість ліфта – ходити пішки. Більше гуляти на вулиці.

Телеведуча Світлана Вольнова знайшла для себе секретний інгредієнт, без якого вже не представляє жодного прийому їжі. Це звичайна петрушка, яку купує на ринку у бабусі і кожен день готує собі смузі. Додає сюди ще яблука і шпинат. Все подрібнює. І в цю суміш заливає склянкою звичайної води.

Світалана Вольнова
Світалана Вольнова
Фото: Instagram

"Можна змішувати за своїм смаком, наприклад, з ківі, огірком або стебло селери. Але основний і незмінний складові – саме петрушка", – розповідає Вольнова.

Про її цілющі властивості і користь таких напоїв Світлана прочитала в книзі і вирішила спробувати.

"Ну як бачите, виглядаю я добре. Я б не сказала, що через три місяці я встала, подивилася в дзеркало і побачила, що у мене підтягнутий овал – це все більше заслуга мого косметолога, ніж петрушки. Але я стала себе краще почувати – це 100%. І зараз я помітила, що у мене пропала тяга до фастфуду ", – каже світська левиця.

Звичайно, одних смузі недостатньо. І повноцінного харчування вони не замінять. Світлана любить себе і своє тіло, тому намагається не вживати шкідливої їжі. Вважає, що жорсткі дієти – це зло, і якщо дуже чогось хочеться – можна собі відмовляти. Але у всьому важлива міра.

Світлана Вольнова
Світлана Вольнова
Фото: instagram.com/diva_volnova/

"Можна з'їсти картоплю з вершковим маслом а можна з корисним оливковим. Можна його добре посолити, або трохи солі додати трохи солі. А ще краще їсти без солі. Тобто потрібно виробити ті звички, при яких ваш організм отримує корисні речовини ", – розповідає Вольнова.

Якщо потрібно швидко привести себе в форму, Світлана тимчасово переходить на інтервальне голодування. Також щодня займається йогою.

"Ось ти їси о 12 годині дня і закінчуєш о 6 годині вечора. І після 6 вечора до 12 години наступного дня ти можеш пити воду, чай зелений, але ніякої їжі ", – ділиться Вольнова.

Тістечка та цукерки дієтологи радять замінити фруктами і ягодами. А якщо дуже хочеться солодкого, краще з'їсти чорного шоколаду. Іноді Свєту може порушити режим і з'їсти шоколад.

З віком обмін речовин сповільнюється, тому: чим старше стаємо, тим менше порції вживаємо, переконує телеведуча.

Світлана Вольнова
Світлана Вольнова
Фото: instagram.com/diva_volnova/

Лікар-дієтолог Євгена Розум радить позбутися звички перекушувати на ходу або під'їдають протягом дня. Це те, що найбільше шкодить фігурі. А залишити тільки повноцінні і збалансовані прийоми їжі.

"Потрібно зробити два або три або навіть чотири прийоми їжі. У кожного це своє, це індивідуально потрібно підібрати. І ось варто дотримуватися цього режиму, щоб між їжею було ваше життя, чиста водичка і більше нічого. Ні горішків, ні сухофруктів навіть. Ніяких фруктик там ", – радить дієтолог.

Їх рекомендують поєднувати з основними стравами або вживати на десерт. Але якщо дуже хочеться, наприклад, випічки, то краще готувати її вдома з дітьми.

Раніше ми розповідали, як зірки провели травневі свята.

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