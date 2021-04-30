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Как худеть на орехах: какие помогут сбросить вес и не чувствовать голод

Сегодня, 16:44

Не только похудеть, а также насытить организм необходимыми нам Омега-кислотами и улучшить работу сердца помогут орехи. Какие именно – в исследовании ученых

Успешно худеть и одновременно не чувствовать себя голодным поможет смесь из древесных орехов. Однако эти плоды помогают не только насытиться и бороться с лишними килограммами: с помощью орехов можно улучшить здоровье сердца, сосудов и получить важные для здоровья Омега-аминокислоты. Какие именно орехи обладают такими свойствами, совместно выяснили американские и китайские медики: результатами ученые поделились в медицинском журнале Nutrients.

В чем же преимущество орехов для похудения?

Медики отмечают об эффективности для похудения именно смеси из нескольких древесных орехов. Да, орехи – это отличный источник белка и полезных жиров, способствующий насыщению. Так, одна группа добровольцев усиленно худела (низкокалорийная диета плюс физическая активность) и ела смесь из орехов, а другая – специальные очищенные углеводные крекеры. В итоге исследование показало, что похудеть удалось добровольцам из обеих групп, но только те, кто ел смесь из орехов, не чувствовали себя голодными.

Орехи помогут похудеть, давая чувство сытости и насыщая Омега-кислотами
Орехи помогут похудеть, давая чувство сытости и насыщая Омега-кислотами
Фото: unsplash.com

Помимо чувства насыщения, смесь из древесных орехов благотворно повлияла на состояние сердца: люди, склонные к гипертонии, заметили, что давление у них стало повышаться реже, также меньше стала беспокоить тахикардия (повышенное сердцебиение). Также в крови добровольцев, употреблявших орехи, уровень олеиновой кислоты, то есть Омега-9, значительно вырос.

Какие же орехи помогут похудеть, не чувствовать голод и укрепят здоровье?

За счет содержания в них Омега-9 эти древесные орехи могут считаться средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо профилактики болезней сердца и сосудов, олеиновая кислота также защищает от рака. Быть более здравыми, чувствовать сытость и при этом худеть вам помогут:

  • миндаль,
  • кешью,
  • фундук,
  • макадамия,
  • фисташки,
  • пекан,
  • грецкие орехи.

Грецкие орехи, помимо Омега-9, также богаты Омега-3 (линоленовой кислотой). А эти полиненасыщенные аминокислоты – важный строительный материал для клеток, которые также служат для профилактики целого ряда заболеваний, от болезней сердца до астмы и депрессии.

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Дневная норма орехов – от 30 до 60 грамм, максимум в день – не более 100 грамм. Большое количество орехов в рационе может привести к диарее и вызвать проблемы с печенью.

Напомним, что ранее мы также писали о пользе и вреде грецких орехов.

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