Как худеть на орехах: какие помогут сбросить вес и не чувствовать голод
Не только похудеть, а также насытить организм необходимыми нам Омега-кислотами и улучшить работу сердца помогут орехи. Какие именно – в исследовании ученых
Успешно худеть и одновременно не чувствовать себя голодным поможет смесь из древесных орехов. Однако эти плоды помогают не только насытиться и бороться с лишними килограммами: с помощью орехов можно улучшить здоровье сердца, сосудов и получить важные для здоровья Омега-аминокислоты. Какие именно орехи обладают такими свойствами, совместно выяснили американские и китайские медики: результатами ученые поделились в медицинском журнале Nutrients.
Медики отмечают об эффективности для похудения именно смеси из нескольких древесных орехов. Да, орехи – это отличный источник белка и полезных жиров, способствующий насыщению. Так, одна группа добровольцев усиленно худела (низкокалорийная диета плюс физическая активность) и ела смесь из орехов, а другая – специальные очищенные углеводные крекеры. В итоге исследование показало, что похудеть удалось добровольцам из обеих групп, но только те, кто ел смесь из орехов, не чувствовали себя голодными.
Помимо чувства насыщения, смесь из древесных орехов благотворно повлияла на состояние сердца: люди, склонные к гипертонии, заметили, что давление у них стало повышаться реже, также меньше стала беспокоить тахикардия (повышенное сердцебиение). Также в крови добровольцев, употреблявших орехи, уровень олеиновой кислоты, то есть Омега-9, значительно вырос.
За счет содержания в них Омега-9 эти древесные орехи могут считаться средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо профилактики болезней сердца и сосудов, олеиновая кислота также защищает от рака. Быть более здравыми, чувствовать сытость и при этом худеть вам помогут:
- миндаль,
- кешью,
- фундук,
- макадамия,
- фисташки,
- пекан,
- грецкие орехи.
Грецкие орехи, помимо Омега-9, также богаты Омега-3 (линоленовой кислотой). А эти полиненасыщенные аминокислоты – важный строительный материал для клеток, которые также служат для профилактики целого ряда заболеваний, от болезней сердца до астмы и депрессии.
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Дневная норма орехов – от 30 до 60 грамм, максимум в день – не более 100 грамм. Большое количество орехов в рационе может привести к диарее и вызвать проблемы с печенью.
Напомним, что ранее мы также писали о пользе и вреде грецких орехов.
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