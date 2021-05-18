Як жінці зберегти красу і здоров'я в елегантному віці

Антивікові процедури, безумовно, допоможуть жінці добре виглядати і в 45, і в 55 і пізніше. Але без контролю гормональних змін в менопаузу і після неї зберегти красу і здоров'я складно

Щоб з роками залишатися красивою, важливо стежити за своїм гормональним фоном Фото: unsplash.com

Фізіологічні старіння жінки – природний процес, якого не уникнути. Але і в елегантному віці можна залишатися красивою, квітучою і здорової. Чому для жінок напередодні менопаузи важливо регулярне гормональне обстеження, які органи потрібно "відстежити" і для чого це робити вчасно, дефіциту яких мікроелементів побоюватися – розповіла акушер-гінеколог, ендокринолог, фахівець УЗ-діагностики Вікторія Барановська.

Вікторія Барановська Фото: прес-служба

Багато жінок з настанням менопаузи відмовляються проходити гормональне обстеження, приймати відповідну терапію або комплекси вітамінів і мікроелементів. Однак саме від того, наскільки в цей період злагоджено працює жіночий організм, залежить її самопочуття і то, як вона виглядає. Тому перед тим, як починати антивікові косметологічні процедури, важливо прояснити картину, а що ж з гормональним фоном жінки.

Навіщо обстежитися, якщо припливів і інших симптомів клімаксу немає?

В тому і справа, що коли вони з'являться, то ряд гормональних процесів в організмі жінки вже буде запущений. І тут важливо вчасно відстежити всі зміни, і при необхідності підкоригувати тими чи іншими препаратами. Наприклад, з роками у жінок підвищується рівень холестерину і його часто пропонують знизити медикаментами (статинами).

Але у жінок в період менопаузи холестерин підвищується насамперед через гормональні зміни, оскільки джерело виробництва таких гормонів в організмі починає активно працювати. І грамотний підхід – не перекривати статинами "сировину" для виробництва статевих гормонів, а допомогти організму і додати саме ті гормони, яких в організмі недостатньо.

А як зрозуміти, що відбувається з гормональним фоном жінки?

Потрібно оцінити роботу органів, які є "фабрикою" тих самих гормонів. Перше – це перевірити, як працюють яєчники: в цьому допоможе спеціальний аналіз крові і УЗД органів малого таза. Якщо обстеження покаже, що вироблення деяких гормонів знижено, то лікар оцінить всі ризики і може рекомендувати гормональну замісну терапію, і боятися цього не потрібно.

Напередодні менопаузи і після неї важливо підтримувати організм препаратами Фото: unsplash.com

Також важливо оцінити роботу щитовидної залози, адже саме цей орган "диригує" гормонами в жіночому організмі. Тому для жінок навіть після 40, а не тільки після 50 років важливо регулярно здавати кров на гормони щитовидної залози і робити УЗД цього органу. Особливо якщо вас стали турбувати не тільки прискорене серцебиття, набряки, пітливість, накопичився зайву вагу, а ще з'явилася дратівливість або апатія. Це може бути зовсім не ПМС, якщо ви ще не в менопаузі і далеко не поганий характер. А сигнал про серйозне захворювання, який важливо перевірити.

Якщо є проблеми з набряками, з'явилися зайві кілограми і схуднути ніяк не вдається, то необхідно з'ясувати, що ж з вуглеводним обміном. Для цього проводять аналіз на інсулінорезистентність.

Це важливо, щоб визначити співвідношення в організмі глюкози і інсуліну і запобігти розвитку цукрового діабету. Також важливо стежити за показниками здоров'я і необхідними жінці в цей період вітамінами і мікроелементами.

А чи правда, що з віком для жінок особливо важливий вітамін D

Важливий, і не тільки для жінок, тому що це не тільки вітамін, а ще гормон, який відповідає за обмін кальцію в організмі. А всім відомо, що кальцій – це здоров'я наших кісток. І саме при нестачі вітаміну D в організмі відбувається дефіцит кальцію і в кістковій тканині.

А вітаміну D з віком людині може невистачати не тільки тому, що вона мало часу проводить на сонці, недолік може бути викликаний хронічними захворюваннями і вживанням різних ліків. Але перш, ніж почати приймати добавки з кальцієм або вітамін D, важливо розуміти, чи потрібні вам ці добавки. Тому регулярно обстеження в ендокринолога і контроль гормонального фону з віком так важливий.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, як жінці підготуватися і легше пережити менопаузу.

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