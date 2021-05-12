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Чи потрібно пити вітамін D влітку і як зрозуміти, що його не вистачає

Сьогодні, 17:45

Навіть влітку, коли сонця досить, організму може не вистачати вітаміну D. Однак надлишок цієї речовини теж не на користь, як знайти баланс – в матеріалі

Влітку також може виникати дефіцит "сонячного" вітаміну D
Влітку також може виникати дефіцит "сонячного" вітаміну D
Фото: Unsplash

Здавалося б, нарешті довгоочікувана сонячна погода допоможе нам отримати такий важливі для організму вітамін D. Але не все так просто, оскільки навіть в саме сонячне літо нам може не вистачати цієї цінної речовини. Навіщо нам вітамін D , до чого може привести його дефіцит, чи потрібно приймати добавку влітку і як це правильно робити – розповіла кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Анна Шаргородська.

Ганна Шаргородська
Ганна Шаргородська

Невже вітамін D так важливий для організму?

Дуже важливий, холекальциферол, таке медичне назва вітаміну D-3, відповідає за безліч життєво важливих процесів в організмі людини.Так, вітамін D допомагає імунній системі побороти інфекції, допомагає при розвитку плода у майбутніх мам, відповідає за розподіл здорових клітин, і при цьому гальмує розвиток атипових – тобто ракових. Для чоловіків вітамін D – один з найважливіших, тому що без нього не відбувається повноцінне вироблення тестостерону, головного чоловічого статевого гормону. А ще цей вітамін відповідає за якість і виробництво сперматозоїдів.

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І у чоловіків, і у жінок без вітаміну D не відбуватиметься повноцінного процесу відкладення кальцію в кістковій тканині, а значить – кістки і зуби не будуть міцними. А ще холекальциферол відповідає за повноцінну роботу щитовидної залози і згортання крові. А також регулює в організмі обмінні процеси – саме тому при нестачі вітаміну D (а його дефіцит часто спостерігається у повних людей) складніше схуднути і утримати вагу в нормі. Як бачите, допускати дефіцит вітаміну D небезпечно для здоров'я. А думка, що навесні і влітку нестачі в холекальциферол бути не може через те, що сонця багато – досить поширений міф.

А чому виникає дефіцит вітаміна D влітку?

Якщо ви літо проводите на відкритому повітрі, перебуваючи на сонці хоч би 40 хвилин в день, то цього цілком достатньо, щоб забезпечити собі добову норму вітаміну D. Виключення – літні люди, у яких перетворення вітаміну D в шкірі загальмовано. А ще має велике значення спосіб життя: якщо ваше літо проходить в офісі і вдома, то воно мало чим відрізняється від осені або зими в плані забезпечення організму "сонячним вітаміном".

Забезпечити собі добову дозу вітаміну D можна, якщо бути на сонці 40 хвилин на день
Забезпечити собі добову дозу вітаміну D можна, якщо бути на сонці 40 хвилин на день
Фото: unsplash.com

А ще до нестачі вітаміну D можуть призводити проблеми зі здоров'ям: хвороби нирок, печінки, щитовидної залози, прийом деяких медикаментів можуть викликати дефіцит D холекальциферола в організмі. Тому в таких випадках його необхідно приймати додатково.

А скільки вітаміну D потрібно приймати в якості добавки?

Профілактична доза вітаміну D для літніх людей – 1000-2000 одиниць (ОД) на добу. Взагалі дорослій людині самостійно, без контролю рівня вітаміну D в крові, можна його приймати в профілактичній дозі до 2000 ОД.

Точно визначити, є у вас недолік холекальциферола чи ні, допоможе спеціальний аналіз крові (25 (ОН) D). При явному дефіциті дозування і препарат допоможе визначити лікар. Також на недолік в організмі вітаміну D можу вказати ламкість нігтів і волосся, часті застуди, хронічна сонливість, втома, безсоння, неможливість зачати дитину. Але для 100% впевненості потрібно здати аналіз.

Важливий момент – при прийомі високих доз вітаміну D контроль його рівня в організмі обов'язковий! Оскільки надлишок холекальциферола може викликати надмірне відкладення кальцію в кістках, камені в жовчному міхурі і нирках, сильні головні болі.

Тому прийом будь-яких препаратів і харчових добавок потрібно узгоджувати з фахівцями!

Нагадаємо, що рані ми писали про те, в яких продуктах містяться вітаміни групи D .

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