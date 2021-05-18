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Как женщине сохранить красоту и здоровье в элегантном возрасте

Сегодня, 10:30

Антивозрастные процедуры, безусловно, помогут женщине хорошо выглядеть и в 45, и в 55 и позже. Но без контроля гормональных изменений в менопаузу и после нее сохранить красоту и здоровье сложно

Чтобы с годами оставаться красивой, важно следить за своим гормональным фоном
Чтобы с годами оставаться красивой, важно следить за своим гормональным фоном
Фото: unsplash.com

Физиологические старение женщины – естественный процесс, которого не избежать. Но и в элегантном возрасте можно оставаться красивой, цветущей и здоровой. Почему для женщин в преддверии менопаузы важно регулярное гормональное обследование, какие органы нужно "отследить" и для чего это делать вовремя, дефицита каких микроэлементов опасаться – рассказала акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист УЗ диагностики Виктория Барановская.

Виктория Барановская
Виктория Барановская
Фото: пресс-служба

Многие женщины с наступлением менопаузы отказываются проходить гормональное обследование, принимать соответствующую терапию или комплексы витаминов и микроэлементов. Однако именно от того, насколько в этот период слаженно работает женский организм, зависит ее самочувствие и то, как она выглядит. Поэтому перед тем, как начинать антивозрастные косметологические процедуры, важно прояснить картину, а что же с гормональным фоном женщины.

Зачем обследоваться, если приливов и других симптомов климакса нет?

В том и дело, что когда они появятся, то ряд гормональных процессов в организме женщины уже будет запущен. И здесь важно вовремя отследить все изменения, и при необходимости подкорректировать теми или иными препаратами. Например, с годами у женщин повышается уровень холестерина и его часто предлагают снизить медикаментами (статинами).

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Но у женщин в период менопаузы холестерин повышается в первую очередь из-за гормональных изменений, поскольку источник производства таких гормонов в организме начинает активно работать. И грамотный подход – не перекрывать статинами "сырье" для производства половых гормонов, а помочь организму и добавить именно те гормоны, которых в организме недостаточно.

А как понять, что происходит с гормональным фоном женщины?

Нужно оценить работу органов, которые являются "фабрикой" тех самых гормонов. Первое – это проверить, как работают яичники: в этом поможет специальный анализ крови и УЗИ органов малого таза. Если обследование покажет, что выработка некоторых гормонов снижена, то врач оценит все риски и может рекомендовать гормональную заместительную терапию, и бояться этого не нужно.

В преддверии менопаузы и после нее важно поддерживать организм препаратами
В преддверии менопаузы и после нее важно поддерживать организм препаратами
Фото: unsplash.com

Также важно оценить работу щитовидной железы, ведь именно этот орган "дирижирует" гормонами в женском организме. Поэтому для женщин даже после 40, а не только после 50 лет важно регулярно сдавать кровь на гормоны щитовидной железы и делать УЗИ этого органа. Особенно если вас стали беспокоить не только учащенное сердцебиение, отеки, потливость, накопился лишний вес, а еще появилась раздражительность или апатия. Это может быть вовсе не ПМС, если вы еще не в менопаузе и далеко не скверный характер. А сигнал о серьезном заболевании, который важно проверить.

Если есть проблемы с отеками, появились лишние килограммы и похудеть никак не удается, то необходимо выяснить, что же с углеводным обменом. Для этого проводят анализ на инсулинорезистентность.

Это важно, чтобы определить соотношение в организме глюкозы и инсулина и предотвратить развитие сахарного диабета. Также важно следить за показателями здоровья и необходимыми женщине в этот период витаминами и микроэлементами.

А правда ли, что с возрастом для женщин особенно важен витамин D

Важен, и не только для женщин, потому что это не только витамин, а еще гормон, отвечающий за обмен кальция в организме. А всем известно, что кальций – это здоровье и крепость наших костей. И именно при недостатке витамина D в организме происходит дефицит кальция и в костной ткани.

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А витамина D с возрастом человеку может нахватать не только потому, что он мало времени проводит на солнце, недостаток может быть вызван хроническими заболеваниями и употреблением разных лекарств. Но прежде, чем начать принимать добавки с кальцием или витамин D, важно понимать, нужны ли вам эти добавки. Поэтому регулярно обследование у эндокринолога и контроль гормонального фона с возрастом так важен.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как женщине подготовиться и легче пережить менопаузу.

А еще важно не забывать поддерживать эмоциональное здоровье и создавать хорошее настроение себе и родным, в этом вам помогут подарки: ловите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на самые популярные праздники мая.

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