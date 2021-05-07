Потеревеніла з подругою – зміцнила здоров'я: чому пліткувати корисно

Обговорити з подружкою нове плаття або підвищення – корисно! Зовсім інша справа, коли плітки шкодять людям. Як пліткувати з користю для здоров'я – в сюжеті

Сплетні також важливі для життя людини, як повітря і сон Фото: unsplash.com

Чи знали ви, що доброзичливі плітки також важливі для життя людини, як повітря і сон? Такий сенсаційний висновок зробили американські вчені, проте українські колеги з ними згодні. Чим корисно для здоров'я обговорення інших людей, як не скотитися від доброзичливості до "перемивання кісток" і пліткувати правильно – розбиралася ведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні ранок. Вихідний" на каналі "Україна 24" Юлія Галушка.

У чому ж користь пліток і навіщо нам обговорювати інших?

До висновку, що пліткувати – корисно прийшли американські вчені. Але люди – скрізь люди, українці теж люблять попліткувати. І зовсім правильно, як зазначає нейроісследовательніца Наталія Кадя . Виявляється, плітки – це одна з базових потреб людини. Тобто обговорювати інших нам також необхідно, як спати або приймати їжу.

Наталя Кадя підкреслює, що наш мозок без цього не може функціонувати, так він влаштований. І це тягнеться ще з давніх часів, коли людина за допомогою передач інформації розуміла, що за межами печери немає тигра, а є інші люди, з якими можна створити сім'ю і продовжити свій рід. Сьогодні обговорення інших людей один з одним про не тільки дає мозку необхідну йому інформацію. А також допомагає нам налагодити зв'язки, успішнішно комунікувати, а ще – покращує настрій, самопочуття і позитивної настрій.

Причому, корисно як обговорювати інших з друзями, колегами або знайомими, так і робити це в своїх думках або вдома вголос самому з собою. У цьому різниця між чоловіками і жінками.

Виходить, чоловіки і жінки однаково люблять пліткувати?

Так, і жінки, і чоловіки обговорюють інших однаково часто. Але роблять це по-різному: жінки більше вважають за краще робити це вголос з будь-ким, оскільки вони яскравіше проявляють свої емоції. А чоловіки частіше обговорюють когось у себе в голові або просто думають вголос. Але обидва способи корисні, якщо плітки не стають токсичними.

А як пліткувати з користю для здоров'я і не перегинати палицю?

Дуже просто – оцінніть мету, з якою ви кого-то обговорюєте. Обговорення чужого досвіду, справ, навіть здоров'я без додання розмові негативного забарвлення – корисно для нашого емоційного здоров'я.

Запам'ятайте самі і скажіть дітям – плітки повинні бути доброзичливими Фото: unsplash.com

Якщо в ваших плітках немає мети принизити і образити людину, нашкодити їй, оббрехати, то все в порядку, така плітка – це так би мовити екологічний досвід.

Так що якщо хочете пліткувати про когось, говорите на здоров'я, тільки пам'ятайте, що розмова не повинна бути токсичнлю і злою.

Переконувати себе, що ви ніколи не брешете було б неправдою. Нейродслідження довели, що 65% ваших думок пов'язані з діями будь-якої людини або ви думаєте безпосередньо про неї. Не варто змушувати себе не робити цього, просто думайте в позитивному ключі!

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, звідки беруться плітки.

А ще поліпшити настрій і емоційне здоров'я себе та близьких допоможуть презенти – шукайте ідеї цікавих подарунків на свята травня, які вже є в нашому календарі.

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