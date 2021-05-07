Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Потеревеніла з подругою – зміцнила здоров'я: чому пліткувати корисно

Сьогодні, 16:42

Обговорити з подружкою нове плаття або підвищення – корисно! Зовсім інша справа, коли плітки шкодять людям. Як пліткувати з користю для здоров'я – в сюжеті

Сплетні також важливі для життя людини, як повітря і сон
Сплетні також важливі для життя людини, як повітря і сон
Фото: unsplash.com

Чи знали ви, що доброзичливі плітки також важливі для життя людини, як повітря і сон? Такий сенсаційний висновок зробили американські вчені, проте українські колеги з ними згодні. Чим корисно для здоров'я обговорення інших людей, як не скотитися від доброзичливості до "перемивання кісток" і пліткувати правильно – розбиралася ведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні ранок. Вихідний" на каналі "Україна 24" Юлія Галушка.

У чому ж користь пліток і навіщо нам обговорювати інших?

До висновку, що пліткувати – корисно прийшли американські вчені. Але люди – скрізь люди, українці теж люблять попліткувати. І зовсім правильно, як зазначає нейроісследовательніца Наталія Кадя . Виявляється, плітки – це одна з базових потреб людини. Тобто обговорювати інших нам також необхідно, як спати або приймати їжу.

Читайте також:
Вигадала коронавірус: жительку Волині покарали за плітки

Наталя Кадя підкреслює, що наш мозок без цього не може функціонувати, так він влаштований. І це тягнеться ще з давніх часів, коли людина за допомогою передач інформації розуміла, що за межами печери немає тигра, а є інші люди, з якими можна створити сім'ю і продовжити свій рід. Сьогодні обговорення інших людей один з одним про не тільки дає мозку необхідну йому інформацію. А також допомагає нам налагодити зв'язки, успішнішно комунікувати, а ще – покращує настрій, самопочуття і позитивної настрій.

Причому, корисно як обговорювати інших з друзями, колегами або знайомими, так і робити це в своїх думках або вдома вголос самому з собою. У цьому різниця між чоловіками і жінками.

Виходить, чоловіки і жінки однаково люблять пліткувати?

Так, і жінки, і чоловіки обговорюють інших однаково часто. Але роблять це по-різному: жінки більше вважають за краще робити це вголос з будь-ким, оскільки вони яскравіше проявляють свої емоції. А чоловіки частіше обговорюють когось у себе в голові або просто думають вголос. Але обидва способи корисні, якщо плітки не стають токсичними.

А як пліткувати з користю для здоров'я і не перегинати палицю?

Дуже просто – оцінніть мету, з якою ви кого-то обговорюєте. Обговорення чужого досвіду, справ, навіть здоров'я без додання розмові негативного забарвлення – корисно для нашого емоційного здоров'я.

Запам'ятайте самі і скажіть дітям – плітки повинні бути доброзичливими
Запам'ятайте самі і скажіть дітям – плітки повинні бути доброзичливими
Фото: unsplash.com

Якщо в ваших плітках немає мети принизити і образити людину, нашкодити їй, оббрехати, то все в порядку, така плітка – це так би мовити екологічний досвід.

Так що якщо хочете пліткувати про когось, говорите на здоров'я, тільки пам'ятайте, що розмова не повинна бути токсичнлю і злою.

Переконувати себе, що ви ніколи не брешете було б неправдою. Нейродслідження довели, що 65% ваших думок пов'язані з діями будь-якої людини або ви думаєте безпосередньо про неї. Не варто змушувати себе не робити цього, просто думайте в позитивному ключі!

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, звідки беруться плітки.

А ще поліпшити настрій і емоційне здоров'я себе та близьких допоможуть презенти – шукайте ідеї цікавих подарунків на свята травня, які вже є в нашому календарі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Чем опасна привычка «поплевать семечек» - ответ диетолога Катя Осадча приховує свою вагітність під пишними сукнями. Передплатники впевнені, що зірка в положенні Що робити, якщо мучать болі в шиї та голові Гороскоп здоров'я за феншуєм на травень: коли краще очищати шкіру, а в які дні сідати на дієту Сон для жіночої краси: о котрій лягати, щоб мати молодший вигляд
здоров'я чутки користь плітки
Реклама

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
"Жесть": обнаженный Владимир Остапчук шокировал людей
"Жесть": обнаженный Владимир Остапчук шокировал людей
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие

Популярні статті

Сьогодні, 11:44Зірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

Вчора, 18:40Зірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

Вчора, 15:15Психо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Вчора, 14:15Зірково

Заміж за олігарха і заборонена вага: 10 одкровень Тіни Кароль з її нового інтерв'ю

Вчора, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Вчора, 08:40Психо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняEvents

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

5 травняЗірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

5 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

Новини партнерів

Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
"Я это докажу", - Dzidzio впервые прокомментировал свой развод
"Я это докажу", - Dzidzio впервые прокомментировал свой развод
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Пам’ятаєте цю дівчинку-модель? Тепер подивіться, що з нею стало
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти