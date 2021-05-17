Як швидко освіжити обличчя: 5 експрес-масок з того, що під руками

Перша сезонна полуниця не тільки смачна – з неї можна приготувати чудову тонізаційну маску для обличчя. Які ще продукти швидко відсвіжать шкіру – у матеріалі

Маски з глини, полуниці, крохмалю легко і швидко зробити вдома Фото: freepik.com

Не за горами літо, пора, коли особливо важливо бути красивими і свіжими. І сама природа дає нам доступні інгредієнти, які можна використовувати для надання шкірі краси і молодості. Які продукти і бюджетні засоби придатні для живильних масок і як правильно їх зробити – порадами поділилася масажистка, консультантка з процедур догляду Марія Алтухова.

"Швидкі" маски для обличчя – навіщо їх робити?

Експрес-маска виручить, якщо потрібно освіжити шкіру, змусити її засяяти перед вечіркою, романтичною зустріччю, діловою вечерею або, навпаки, зняти набряклість зранку перед роботою. Занадто суха або жирна шкіра, тьмяний її колір, поглиблення зморщок – звичайно, щоб усього цього не було, за шкірою потрібно регулярно доглядати, добирати процедури і засоби догляду згідно з вашим типом. І якщо ви ніколи цього не робили, то спочатку потрібно звернутися до фахівця, який допоможе визначити тип вашої шкіри, дібрати відповідний догляд. А якщо у вас проблемна шкіра чи хронічний перебіг акне, обов'язково важливо проконсультуватися не лише з косметологом, а й із дерматологом.

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Однак бувають ситуації, коли шкіра потребує додаткового "струсу" або вам просто хочеться якось себе побалувати і освіжити обличчя. Наприклад, поніжитися після важкого робочого дня у ванні з ароматною піною, запалити свічки, ввімкнути приємну музику і накласти на обличчя живильну масочку.

У таких випадках можна як використовувати вже готові магазинні маски, так і приготувати їх самостійно. Тим паче тепер починається сезон ягід і фруктів – а вони дуже добре допоможуть освіжити шкіру обличчя.

А якщо шкіра молода і здорова, навіщо їй маски?

Один з живучих міфів – шкіра звикне, якщо регулярно її чимось "здобрювати", і перестане сама "працювати". Користуватися живильними або зволожувальними масками можна і потрібно в будь-якому віці, не чекайте, коли з'являться зморшки або шкіра стане в'янути. Якою б здоровою і молодою не була шкіра, вона потребує регулярного очищення, зволоження, додаткового живлення і зарядження антиоксидантами.

Крок номер 1 – не нашкодити і не заробити алергію

Перш ніж накласти на обличчя якусь маску, важливо знати, що інгредієнти в її складі не викличуть алергічну реакцію. Наприклад, якщо ви схильні до харчової алергії, то маска із червоних ягід, особливо полуниці, може спричинити подразнення шкіри, почервоніння. Тому перед тим, як накласти маску на обличчя, перевірте, чи не буде у вас алергічної реакції.

Перш ніж накласти маску на обличчя, варто зробити тест на алергію Фото: freepik.com

Це зробити нескладно: потрібно очистити шкіру на згині ліктя (на внутрішній стороні руки) або зап'ястку, накласти туди трохи розтертої полуниці, меду або іншого засобу, з якого ви зібралися робити маску. Можна обгорнути руку харчовою плівкою, щоб не забруднити все навколо, і почекати хвилин 15-20.

Якщо відразу з'явилося почервоніння на шкірі, печіння, свербіж, то використовувати такий інгредієнт не варто.

Якщо все гаразд, то все-таки краще почекати до вечора або наступного дня, щоб остаточно переконатися, що реакції на продукт не буде. І лише потім робити маску для обличчя.

Які маски допоможуть освіжити обличчя і не спустошать кишеню?

Нині на прилавках магазинів і ринків уже повно полуниці. Тому в топі саме ця ягода, а також інші сезонні кислі ягоди. Це і насичення шкіри вітамінами, вологою, і водночас м'який пілінг.

1. Маска з полуниці або ягідного пюре. У цій весняній ягоді багато вітаміну С, а він запобігає лущенню шкіри, підвищує тонус судин. Також полуниця і домашня суниця добре очищають шкіру, звужують пори, роблять дрібні зморшки на обличчі менш помітними. А ще завдяки тому, що полуниця водява ягода, ви добре зволожите шкіру обличчя.

Полуниця і інші сезонні ягоди підходять для ніжного пілінгу і зволоження шкіри Фото: unsplash.com

Важливо! Не потрібно скрабувати шкіру перед полуничною маскою, полуниця та інші кислі ягоди – це природні скраби. Пектинові волокна і зернятка цих ягід чудово очистять шкіру обличчя. Універсальну полуничну маску можна приготувати з перетертої полуниці, або зробіть мікс-пюре з різних ягід.

2. Маска з огірків. Огірки давно визнані косметологами як зволожувальний і відбілювальний засіб. Огірки допоможуть не тільки пом'якшити та зволожити шкіру, але і відбілити її. Можна зробити маску одночасно з натертих огірків і полуниці, змішавши їх. З огіркового соку можна зробити гарний тонік для обличчя. До речі, якщо у вас на підвіконні росте алое – сік цієї рослини теж добре тонізує шкіру, знімає запалення і подразнення.

3. Маска з вівсянки. Ця ранкова каша є майже в кожному домі, тому використовувати її дуже зручно. Краще подрібнити вівсяні пластівці в кавомолці, щоб легше було накладати на обличчя. Сама вівсянка живить, тонізує і омолоджує шкіру, а ще в неї зручно додавати різні корисні інгредієнти: мед, фрукти, кефір. Пам'ятайте, що мед теж часто викликає алергію.

4. Маска з крохмалю. Звичайний крохмаль, який ми використовуємо для приготування тіста, киселю, десертів або соусів, можна використовувати як маску для обличчя. Чи знаєте ви, що крохмаль ще називають другим ботоксом? Це тому, що маска з крохмалю дає помітний ліфтинг-ефект – добре підтягує шкіру. Приготувати маску просто: 1 ст. ложку крохмалю залийте 100 мл холодної води, ретельно розмішайте, додайте 50 мл гарячої води і потримайте на невеликому вогні, поки все загусне.

5. Маска з глини. Глину можна придбати в магазині за сущі копійки. Це чудовий засіб для різних типів шкіри і на різні сезони. А в теплу пору року глина актуальна як ніколи: вона допоможе абсорбувати бруд, прибрати надлишки шкірного сала, глибоко очистити і звузити пори. У сухий порошок з глини додають води – і маска готова.

Маска з чорної глини особливо добра для сухої шкіри Фото: Pixabay

Біла глина особливо добра як засіб для очищення. Чорна глина збагачена залізом, вона допомагає вивести токсини, наситити шкіру киснем і розгладити зморшки. Залежно від вашого типу шкіри вибирайте колір глини: наприклад, біла більше підходить для комбінованої і жирної, чорна – для сухої, зелена – для комбінованої, жирної і проблемної шкіри. Важливо! Додавайте в маску з глини оляю – будь-яку: кунжутну, кокосову, оливкову, інакше ви ризикуєте пересушити шкіру.

Як робити маски для обличчя правильно

Після того, як приготували маску, потрібно ретельно вимити руки, очистити шкіру обличчя і шиї. Волосся краще прибрати, щоб не заважало, надіньте пов'язку або хустку. Для більшої ефективності важливо розпарити шкіру, щоб розкрити її пори: можна взяти чистий м'який махровий рушник, намочити теплою водою або відваром трав і кілька хвилин потримати на обличчі. Маску слід накладати на шкіру легкими рухами в напрямку від центру до периферії, уникаючи місць навколо очей. Почекати 15-20 хвилин (краще лежачи), потім змити маску теплою водою. Якщо шкіру дуже "стягнуло", то застосуйте свій доглядовий крем.

Чи завжди можна робити маски для обличчя?

Ні, якщо шкіра подразнена, обличчя "обсипало" або помітні розширені судини, від будь-якої маски слід відмовитися. Також не варто накладати будь-який засіб для догляду, якщо на шкірі є ранки або є запалення від прищів. У таких випадках дочекайтеся загоєння шкіри, а якщо ситуація не покращується, зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як доглядати за сухою шкірою обличчя.

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