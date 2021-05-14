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Дієтолог розвіяла найпопулярніші міфи про користь фрешу

Сьогодні, 07:30

Починати день зі склянки фрешу – не найкраще рішення. Але вживати фрукти і соки краще все ж в першій половині дня, до 15:00

Дієтолог розвіяла найпопулярніші міфи про користь фрешу
Дієтолог розвіяла найпопулярніші міфи про користь фрешу
Фото: Pexels

Думки щодо свіжовичавленого соку розділилися на два табори – одні люди вважають його надкорисним, інші категорично це заперечують. А все тому, що навколо популярних продуктів з'являються помилки, які потім переростають у міфи. Чи справді фреші такі корисні чи краще зїсти цілий фрукт, розповіла дієтолог Карина Дайнеко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Чому не варто починати свій день зі склянки фрешу

Кожен із нас по-різному прокидається і після пробудження має свої ранкові звички. Для когось це чашка кави, а хтось любить випити склянку свіжовичавленого соку. Але, виявляється, починати день зі склянки фрешу – не найкраще рішення. Тому що фруктові кислоти можуть агресивно впливати на травну систему.

"Якщо у людини є прояви панкреатиту або запалення шлунка, то свіжий фреш може провокувати неприємні симптоми", – коментує дієтолог Карина Дайнеко.

Вживати фрукти і соки краще в першій половині дня, до 15:00.

Свіжовичавлені соки не допомагають при схудненні

Більш того, думка, що свіжовичавлені соки і фреші допомагають при схудненні – помилкова.

"З погляду дієтології фреші і соки – це швидкі, порожні калорії. Якщо людина працює над своєю вагою, то слід пам'ятати – різке підвищення глюкози вранці буде провокувати підвищений апетит протягом всього дня, – зазначає фахівець. – Користь фрешу в тому, щоб його випити відразу, не перевищуючи дозу в 100-150 мл. Його можна розбавити водою".

Дієтолог розвіяла найпопулярніші міфи про користь фрешу
Дієтолог розвіяла найпопулярніші міфи про користь фрешу
Фото: Depositphotos

Що корисніше – з'їсти фрукт або випити фреш

"Користь фрешів дійсно піддається сумніву. На думку дієтологів, краще з'їсти один-два фрукти, ніж випити склянку фрешу, з яким ми можемо отримати набагато більшу кількість глюкози і фруктози", – коментує Карина Дайнеко.

Свіжі соки не можуть замінити звичайні фрукти і овочі. Цілі плоди складаються з великої кількості клітковини, яка дуже важлива для травлення і очищення кишечника від шлаків. А під час приготування соків всі цінні харчові волокна залишаються в соковижималці.

Тим часом ми з'ясували, чим корисний щавель і кому його категорично не можна їсти – відповідь дієтолога.

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здоров'я сік фреш
Джерело: Сьогодні
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