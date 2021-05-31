Для иммунитета и стройности: ТОП-10 правил здорового питания от диетолога

Хотите быть здоровым, крепким и стройным? Соблюдайте простые правила питания постоянно, а не только худейте к лету. Как питаться правильно и чем – в статье

Если сделать здоровое питание привычкой, то сидеть на диетах не придется Фото: unsplash.com

Чтобы дух был здоровым, а тело – красивым и крепким, важно придерживаться полезных привычек. И питание – не исключение: поэтому важно научиться сделать такое питание своим привычным образом жизни. И тогда не придется сидеть на диетах, которые часто вгоняют нас в стресс. Правилами здорового питания с нами поделилась наш постоянный эксперт, психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн Фото: пресс-служба

Многие путают здоровое питание с диетой: в чем же основная разница?

Разница в том, что здоровое питание – это система сформированных полезных привычек, благодаря которым человек становится более здоровым. Это более медленный, чем диета путь к похудению и красоте, но и более безопасный. Диеты – это быстрый способ сбросить лишний вес, и для организма это довольно сильный стресс. Например, часто диеты используют спортсмены, чтобы перед соревнованиями "влезть" в ту или иную весовую категорию. Или врач прописывает ограничение некоторых продуктов из-за заболевания какого-либо внутреннего органа.

Садиться самостоятельно на диету, особенно такую, где резко ограничивается определенная категория продуктов – опасно. Здоровое питание тоже предусматривает ограничение или полный отказ от некоторых продуктов, но во-первых – от тех, которые действительно вредны для организма человека. А во-вторых, предлагает им здоровую альтернативу. В итоге человек питается сбалансированно, теряет лишний вес, не набирает новые килограммы и хорошо себя чувствует.

Как же приучить себя питаться более здорово и какими продуктами?

Принципы здорового питания – это не только определенный перечень продуктов, но также режим питания, соблюдение питьевого баланса и физической активности:

Кушайте меньшими порциями, но чаще. В идеале – 5 раз в день, делая перерыв между принятием пищи по 3-4 часа. НЕ терпите, не нужно допускать сильного голода. А при приеме пищи не торопитесь и жуйте еду тщательно. Уделяйте достаточно места в своем рационе белковым продуктам. Полезнее всего – нежирные варианты мяса (индейка, курятина, телятина), рыба, морепродукты. Правильно обрабатывайте пищу. Жареных блюд в рационе, да еще щедро приправленным маслом, должно быть меньше. Превалировать должны вареные блюда и блюда на пару. А сделают их вкуснее специи и зелень. Перекусывайте правильными продуктами. Фрукты или заранее нарезанные овощи – это не так и невкусно, поверьте. А если тянет на сладкое, то вместо конфеты используйте сухофрукты и орешки. Откажитесь от фастфуда – здесь даже обсуждать нечего. Наполните свой рацион антиоксидантами, чтобы снизить вред окислительного стресса, укрепить иммунитет. Это довольно просто – ешьте продукты разных цветов, особенно овощи, фрукты и ягоды. Снижайте в рационе количество белого хлеба. Постепенно замените его более полезным – злаковым, серым или черным. Сладкому – бой! Но если невыносимо хочется, то кушать сладости старайтесь только в первой половине дня. Выбирайте натуральные продукты, снижайте количество консерваций, продуктов со стабилизаторами, ароматизаторами и так далее. Изучайте маркировку, и ваше тело вскоре почувствует разницу. Не забывайте пить очищенную воду – найти свой индивидуальный питьевой баланс. А если возникают сложности, то не стесняйтесь проконсультироваться с диетологом!

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