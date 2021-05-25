Як уникнути синдрому менеджера: які вправи і продукти допоможуть

Почуваєтеся мляво із самого ранку, незважаючи на хорошу погоду? Подолати хронічну втому допоможуть сезонні овочі, фрукти, гімнастика і медитація

Перемогти хронічну втому допоможуть гімнастика, медитація і правильні продукти Фото: Depositphotos

Прийшло довгоочікуване тепло, а сил на прогулянки й активний відпочинок немає, після роботи думка одна – доповзти до дивана? Так виявляється синдром менеджера, який залежить не від сезону, а від порушення енергообміну в клітинах нашого організму. Чому ми відчуваємо хронічну втому і що робити навіть о теплій порі, коли йти до лікаря, а коли досить скоригувати харчування та активність – розповів професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання та спорту України, реабілітолог Олексій Никаноров.

Олексій Ніканоров Фото: пресслужба

Сплю нормально, харчуюся добре, але однаково втомлююся – чому?

Так званий синдром менеджера, або хронічної втоми, здебільшого виникає після дуже напруженої роботи, на тлі загальної перевтоми організму. До хронічної втоми може призвести і постійний недосип, але повноцінний сон і відпочинок все це компенсують. Однак якщо людина спить не менш ніж 7-8 годин на добу, безсоння її не мучить, у раціоні переважає здорова їжа і сам режим харчування не порушується, а зранку відчуття, що всю ніч працював, – це вже симптоми захворювання.

Читайте також: Якщо сіла батарейка: причини хронічної втоми і як з нею боротися

Наприклад, синдром хронічної втоми (СХВ) часто виникає після вірусних інфекцій, і постковідний синдром – приклад цього. Слабкість, швидка стомлюваність також можуть з'явитися через місяць після грипу, ГРВІ, бронхіту. А в людей із захворюваннями легень, бронхіальною астмою, схильністю до алергії, проблемами із серцем і судинами синдром менеджера може виявлятися на тлі цих станів. А ще до хронічної втоми призводить вживання деяких медикаментів.

Крім того, песимізм в житті теж може стати причиною хронічної втоми: нездатність мислити позитивно, постійне очікування чогось поганого, схильність будь-яку подію розглядати під "негативним кутом" теж можуть викликати апатію і постійний занепад сил.

Однак коли бити тривогу і бігти до лікаря – і чи потрібно це?

Якщо після повноцінного відпочинку, наприклад після вихідних (коли ви добре виспалися і важко не працювали фізично), перевтома залишається, потрібна консультація лікаря. А в разі, коли втома триває тиждень і більше, зверніться до медиків обов'язково. Також вагомий привід піти до лікаря, якщо у вас:

погіршилася пам'ять, концентруватися і виконувати роботу все важче;

з'явився безпричинний кашель, є запалення лімфовузлів на шиї і під пахвами;

болять м'язи і суглоби без явних причин (ви не займалися спортом, не було фізичних навантажень);

мучать головні болі, важко заснути і сам сон уриваний.

І що може зробити лікар?

Якщо синдром менеджера – результат депресії, то, найімовірніше, у людини дефіцит серотоніну і дофаміну – гормонів, "відповідальних" за задоволення, радість і енергію. Тоді фахівець випише медикаментозне лікування, можливо антидепресанти. Вони допомагають поліпшити метаболізм, зокрема і в головному мозку. Але кожен випадок СХВ дуже індивідуальний, і успіх залежить не тільки від лікаря, а й від самої людини.

Що можу зробити я сам?

Від самої людини залежить, чи захоче вона впорядкувати своє харчування і відпочинок, вдатися до фізичної активності, відмовитися від куріння, інших шкідливих звичок, чи почне вчитися більш оптимістично ставитися до життя і мислити позитивно.

Ок, а які релакс-процедури чи спортивні вправи допоможуть подолати хронічну втому?

Будь-які, головне – щоб вони були вам під силу і до вподоби. Дуже добре допомагає масаж, причому різний. Наприклад, лімфодренажний усуне застій лімфи, що поліпшить обмінні процеси в тканинах тіла. Розслаблювальний допоможе скинути втому і "перезавантажитися".

Віджимання від підлоги або кач преса допоможуть впоратися і з хронічною втомою Фото: freepik.com

Також добрий засіб боротьби з хронічною втомою – медитації і різні дихальні практики. Навіть спокійне вдихання і видихання повітря і концентрація уваги на кінчику носа розслабить вас і поліпшить кровообіг в організмі.

А ще ефективніші будуть вправи, які допоможуть в роботі серця і легень, натренують ваші м'язи. Звичайні віджимання від підлоги або стіни, присідання, піднімання ніг на 90 градусів лежачи на спині – ці прості вправи можна виконувати вдома.

Тільки робити їх слід регулярно, тоді буде ефект. Те саме – щодо масажу, медитації та інших практик. Набудьте корисної звички: регулярно медитувати, ходити на масаж або робити легку гімнастику. Тим більше, нині сприятлива погода: можна вийти на пробіжку, розім'ятися на безплатних тренажерах, помедитувати біля річки або в ранковому парку, головне – зуміти себе мотивувати!

Ось із мотивацією якраз проблема, особливо якщо нічого не хочеться і втомлюєшся

Ніхто, крім самої людини, не зможе змусити її захотіти бути бадьорою, активною і щасливою. Але якщо втома пов'язана з депресією або ніяк не виходить справитися самому – це не соромно, зверніться по допомогу. Реабілітологи та психотерапевти навчать вас не тільки практик релаксу та психокорекції, нескладних вправ або гімнастики.

Вони також розкажуть, як правильно планувати день, як відокремити час роботи і відпочинку, як менше реагувати на стрес і керувати своїм настроєм. І звичайно, не забувайте дотримуватися режиму і в харчуванні.

Які продукти зарядять енергією і допоможуть бути бадьорішим?

Насамперед, якщо ви ще цього не зробили, важливо зменшити в раціоні кількість жирного, солодкого, занадто солоного, консервів. Цукор, солодощі, фастфуд не тільки додають нам зайвих кілограмів, а й позбавляють життєвої енергії.

Справитися з хронічною втомою допоможуть сезонні овочі та фрукти Фото: Depositphotos

Для повноцінного енергетичного обміну в організмі потрібні продукти, багаті залізом, білками, антиоксидантами, омега-3 жирними кислотами.

Тому ваш раціон має містити листяні овочі, сезонні овочі, фрукти та ягоди, бобові, моркву, цільнозернові крупи, яйця, морську рибу, із м'яса – краще телятину, курятину чи індичину.

За потреби порадьтеся з лікарем, які харчові добавки і в якій кількості вам допоможуть. А самолікування препаратами від кашлю, застуди, алергії, заспокійливими уникайте: ці ліки впливають на здатність організму протистояти втомі.

Також раніше ми писали про те, що робити, коли у вас весняний гіповітаміноз.

А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі та рідним, у цьому вам допоможуть подарунки: ловіть ідеї цікавих презентів у нашому календарі подарунків на найпопулярніші свята травня.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися