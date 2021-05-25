Як уникнути синдрому менеджера: які вправи і продукти допоможуть
Почуваєтеся мляво із самого ранку, незважаючи на хорошу погоду? Подолати хронічну втому допоможуть сезонні овочі, фрукти, гімнастика і медитація
Прийшло довгоочікуване тепло, а сил на прогулянки й активний відпочинок немає, після роботи думка одна – доповзти до дивана? Так виявляється синдром менеджера, який залежить не від сезону, а від порушення енергообміну в клітинах нашого організму. Чому ми відчуваємо хронічну втому і що робити навіть о теплій порі, коли йти до лікаря, а коли досить скоригувати харчування та активність – розповів професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання та спорту України, реабілітолог Олексій Никаноров.
Так званий синдром менеджера, або хронічної втоми, здебільшого виникає після дуже напруженої роботи, на тлі загальної перевтоми організму. До хронічної втоми може призвести і постійний недосип, але повноцінний сон і відпочинок все це компенсують. Однак якщо людина спить не менш ніж 7-8 годин на добу, безсоння її не мучить, у раціоні переважає здорова їжа і сам режим харчування не порушується, а зранку відчуття, що всю ніч працював, – це вже симптоми захворювання.
Наприклад, синдром хронічної втоми (СХВ) часто виникає після вірусних інфекцій, і постковідний синдром – приклад цього. Слабкість, швидка стомлюваність також можуть з'явитися через місяць після грипу, ГРВІ, бронхіту. А в людей із захворюваннями легень, бронхіальною астмою, схильністю до алергії, проблемами із серцем і судинами синдром менеджера може виявлятися на тлі цих станів. А ще до хронічної втоми призводить вживання деяких медикаментів.
Якщо після повноцінного відпочинку, наприклад після вихідних (коли ви добре виспалися і важко не працювали фізично), перевтома залишається, потрібна консультація лікаря. А в разі, коли втома триває тиждень і більше, зверніться до медиків обов'язково. Також вагомий привід піти до лікаря, якщо у вас:
- погіршилася пам'ять, концентруватися і виконувати роботу все важче;
- з'явився безпричинний кашель, є запалення лімфовузлів на шиї і під пахвами;
- болять м'язи і суглоби без явних причин (ви не займалися спортом, не було фізичних навантажень);
- мучать головні болі, важко заснути і сам сон уриваний.
Якщо синдром менеджера – результат депресії, то, найімовірніше, у людини дефіцит серотоніну і дофаміну – гормонів, "відповідальних" за задоволення, радість і енергію. Тоді фахівець випише медикаментозне лікування, можливо антидепресанти. Вони допомагають поліпшити метаболізм, зокрема і в головному мозку. Але кожен випадок СХВ дуже індивідуальний, і успіх залежить не тільки від лікаря, а й від самої людини.
Від самої людини залежить, чи захоче вона впорядкувати своє харчування і відпочинок, вдатися до фізичної активності, відмовитися від куріння, інших шкідливих звичок, чи почне вчитися більш оптимістично ставитися до життя і мислити позитивно.
Будь-які, головне – щоб вони були вам під силу і до вподоби. Дуже добре допомагає масаж, причому різний. Наприклад, лімфодренажний усуне застій лімфи, що поліпшить обмінні процеси в тканинах тіла. Розслаблювальний допоможе скинути втому і "перезавантажитися".
Також добрий засіб боротьби з хронічною втомою – медитації і різні дихальні практики. Навіть спокійне вдихання і видихання повітря і концентрація уваги на кінчику носа розслабить вас і поліпшить кровообіг в організмі.
А ще ефективніші будуть вправи, які допоможуть в роботі серця і легень, натренують ваші м'язи. Звичайні віджимання від підлоги або стіни, присідання, піднімання ніг на 90 градусів лежачи на спині – ці прості вправи можна виконувати вдома.
Тільки робити їх слід регулярно, тоді буде ефект. Те саме – щодо масажу, медитації та інших практик. Набудьте корисної звички: регулярно медитувати, ходити на масаж або робити легку гімнастику. Тим більше, нині сприятлива погода: можна вийти на пробіжку, розім'ятися на безплатних тренажерах, помедитувати біля річки або в ранковому парку, головне – зуміти себе мотивувати!
Ніхто, крім самої людини, не зможе змусити її захотіти бути бадьорою, активною і щасливою. Але якщо втома пов'язана з депресією або ніяк не виходить справитися самому – це не соромно, зверніться по допомогу. Реабілітологи та психотерапевти навчать вас не тільки практик релаксу та психокорекції, нескладних вправ або гімнастики.
Вони також розкажуть, як правильно планувати день, як відокремити час роботи і відпочинку, як менше реагувати на стрес і керувати своїм настроєм. І звичайно, не забувайте дотримуватися режиму і в харчуванні.
Насамперед, якщо ви ще цього не зробили, важливо зменшити в раціоні кількість жирного, солодкого, занадто солоного, консервів. Цукор, солодощі, фастфуд не тільки додають нам зайвих кілограмів, а й позбавляють життєвої енергії.
Для повноцінного енергетичного обміну в організмі потрібні продукти, багаті залізом, білками, антиоксидантами, омега-3 жирними кислотами.
За потреби порадьтеся з лікарем, які харчові добавки і в якій кількості вам допоможуть. А самолікування препаратами від кашлю, застуди, алергії, заспокійливими уникайте: ці ліки впливають на здатність організму протистояти втомі.
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А ще важливо не забувати підтримувати емоційне здоров'я і створювати гарний настрій собі та рідним, у цьому вам допоможуть подарунки: ловіть ідеї цікавих презентів у нашому календарі подарунків на найпопулярніші свята травня.
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