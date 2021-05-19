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8 продуктів з магазину, які краще готувати вдома

Сьогодні, 13:41

І не тому що так дешевше, так ще й корисніше

Продукти, які краще не купувати в магазині
Продукти, які краще не купувати в магазині

Так, сьогодні є продукти, які навчилися виготовляти, і за великим рахунком вони цілком нас влаштовують. За смаком. Але не за якістю, вірніше, за складом. Наприклад, багато хто давно переключилися на домашній майонез, способів приготування якого існує безліч. Тому, з метою економії та підтримки здоров'я, дізнаємося, на які продукти не варто витрачати гроші та приготувати їх у домашніх умовах.

У нашому календарі свят травня шукайте найоригінальніші варіанти для подарунків рідним і близьким.

Мафіни

Це зручно. З ними можна поснідати або дати дітям до школи. Але ця випічка містить масу калорій, цукру, трансжирів і багато іншого неприємного для нашого організму. Добре, що мафіни не складні в приготуванні. Любите ці кекси – приготуйте їх удома.

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Мюслі та гранола

Попри розпіарену користь цих продуктів, у мюслі та гранолі присутній цукор. Тут варіант один – спробувати приготувати "збір" для цього продукту самостійно. Наприклад, це можуть бути вівсяні пластівці, сушені ягоди, горіхи, насіння.

Домашній йогурт

Добре, якщо є йогуртниця або ваша мультиварка дозволяє приготувати йогурт удома. Якщо цього поки що немає, то знадобляться перевірене молоко, глиняні горщики і духовка. Підсилюйте смак домашнього йогурту медом, горіхами, ягодами.

Запечена буженина

Те, що продається в м'ясному відділі зараз недешево. Готова шинка, буженина – це зручно. Але неважко здогадатися, скільки там солі. А коли ви купите хороше м'ясо, приправите його улюбленими спеціями і запечете – отримаєте не буденну, а навіть святкову страву.

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Солона риба (червона)

Якщо хочеться не запеченої в духовці риби, а солоної червоної або скумбрії, приготуйте її самі. Про незрозумілість походження, наприклад, сьомги у вакуумі сказано багато. Найкращі спеції для такої риби – кріп, цедра лимона, чорний перець.

Спеціальні вершки для кави

Такі, що продаються або порційно, або у великій упаковці. Тут йдеться швидше про ціну таких вершків. Ну і їхній склад теж залишає безліч питань. Експерти радять купувати перевірене молоко або вершки і додавати їх до кави.

Збиті вершки

Які ми часто використовуємо для декору випічки або робимо молочні коктейлі, або прикрашаємо каву. Якщо вдома є міксер, то вершки можна не купувати, а приготувати самостійно. Так ви регулюватимете кількість цукру в продукті.

Пельмені, вареники

Так, це клопітно і потребує часу. Але тоді навіщо кожен раз говорити, що покупні напівфабрикати "трохи не дотягують за смаком"? Сучасні холодильники дозволяють приготувати пельмені та вареники про запас і заморозити. Хіба що треба виділити час.

Тут дізнаєтеся про продукти, що не зіпсуються без холодильника.

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