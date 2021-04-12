Чи дійсно кава шкідлива для серця – медики дали відповідь

Кава, навіть з кофеїном не підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань

Чи можна пити каву без ризику заробити аритмію, порушення серцевого ритму або ще гірше – інфаркт? Не тільки можна, а навіть корисно – іспанські медики з'ясували, чи потрібно відмовлятися від кави і чи збільшує вона шанси погубити серце. Виявилося, що ні: результати дослідження були опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Також медики з'ясували, що серед тих, хто п'є більше ніж 1 чашки кави на день, менше смертність від раку. Дослідники постаралися: протягом 18 років вони вивчали дані майже двох тисяч добровольців у віці від 20 років і старше. Прямий взаємозв'язку між вживанням кави і ризиком розвитку інфаркту та інших захворювань, що часто призводять до смерті, вчені не знайшли. А навпаки – у тих, хто пив щодня від 1 до декількох чашок кави ризики смертності від серцево-судинних та інших захворювань виявилися нижчими, ніж у тих, хто кави не пив взагалі.

Дві-три середніх порції кави на день – корисні Фото: unsplash.com

На рахунок раку: у тих, хто в день приймав від 1 до 5-6 чашок кави, причому з кофеїном, ризики розвитку онкології і смертність від раку виявилися нижчими, ніж у тих, хто не пив цей ароматний напій. Але каву з обережністю потрібно приймати гіпертонікам, бо напій дійсно підвищує тиск. Нашкодити напій може тим, хто вже давно страждає на гіпертонію. Таким людям вживання кави потрібно строго погоджувати зі своїм лікарем.

Також в каві міститься кафестол, ця речовина стимулює вироблення холестерину. Якщо пити дуже багато кави, то можна спровокувати відкладення холестерину на стінках судин і заробити атеросклероз.

Щоб "затримати" кафестол, рекомендується використовувати паперові фільтри при заварюванні кави. Тобто в фільтрованай каві та напоях на його основі, кафестола мінімум.

Корисна кави повинна бути якісною і звичайно ж – натуральною, яку потрібно варити, а не розчиняти гранули окропом. В іншому ж, як і при вживанні будь-яких напоїв і продуктів, хороша міра. Дві-три середніх порції кави в день також допоможуть підбадьоритися, покращують пам'ять, прискорюють обмінні процеси і навіть знижують біль в м'язах. Якщо хочете отримати від кави максимум користі, то пийте напій без цукру і інших "підсолоджувачів".

А ми нагадуємо що себе і рідних можна порадувати не тільки смачною кавою, а також приємними сюрпризами: дивіться ідеї цікавих презентів в нашому календарі подарунків на головні свята квітня .

Також раніше ми писали про те, чим можна замінити каву .

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