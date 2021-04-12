Чи дійсно кава шкідлива для серця – медики дали відповідь
Кава, навіть з кофеїном не підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань
Чи можна пити каву без ризику заробити аритмію, порушення серцевого ритму або ще гірше – інфаркт? Не тільки можна, а навіть корисно – іспанські медики з'ясували, чи потрібно відмовлятися від кави і чи збільшує вона шанси погубити серце. Виявилося, що ні: результати дослідження були опубліковані в медичному журналі Nutrients .
Також медики з'ясували, що серед тих, хто п'є більше ніж 1 чашки кави на день, менше смертність від раку. Дослідники постаралися: протягом 18 років вони вивчали дані майже двох тисяч добровольців у віці від 20 років і старше. Прямий взаємозв'язку між вживанням кави і ризиком розвитку інфаркту та інших захворювань, що часто призводять до смерті, вчені не знайшли. А навпаки – у тих, хто пив щодня від 1 до декількох чашок кави ризики смертності від серцево-судинних та інших захворювань виявилися нижчими, ніж у тих, хто кави не пив взагалі.
На рахунок раку: у тих, хто в день приймав від 1 до 5-6 чашок кави, причому з кофеїном, ризики розвитку онкології і смертність від раку виявилися нижчими, ніж у тих, хто не пив цей ароматний напій. Але каву з обережністю потрібно приймати гіпертонікам, бо напій дійсно підвищує тиск. Нашкодити напій може тим, хто вже давно страждає на гіпертонію. Таким людям вживання кави потрібно строго погоджувати зі своїм лікарем.
Читайте також:7 продуктів, що погано поєднуються з кавою
Також в каві міститься кафестол, ця речовина стимулює вироблення холестерину. Якщо пити дуже багато кави, то можна спровокувати відкладення холестерину на стінках судин і заробити атеросклероз.
Корисна кави повинна бути якісною і звичайно ж – натуральною, яку потрібно варити, а не розчиняти гранули окропом. В іншому ж, як і при вживанні будь-яких напоїв і продуктів, хороша міра. Дві-три середніх порції кави в день також допоможуть підбадьоритися, покращують пам'ять, прискорюють обмінні процеси і навіть знижують біль в м'язах. Якщо хочете отримати від кави максимум користі, то пийте напій без цукру і інших "підсолоджувачів".
- А ми нагадуємо що себе і рідних можна порадувати не тільки смачною кавою, а також приємними сюрпризами: дивіться ідеї цікавих презентів в нашому календарі подарунків на головні свята квітня .
Також раніше ми писали про те, чим можна замінити каву .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше