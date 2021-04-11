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Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак

Сьогодні, 09:00

Головні вороги кави – це повітря і температура, в якій ви тримаєте каву

Так часто буває – купуєш каву про запас, тримаєш в упаковці і п'єш, доки вона не закінчиться. Тільки часто стається нерозуміння – чому щоразу смак і аромат кави стає гірше. Відповідь на поверхні – вона абсолютно неправильно зберігається. Її "не влаштовує" або місце "дислокації", або температура, в якій вона перебуває. Експерт і популяризатор кави Андрій Чуковський розповів, де і з чим ми припускаємося помилок.

Фото: Андрій Чуковський, популяризатор кави

У цій невеликій статті я дам тобі відповідь на питання, яке тебе давно цікавилов. Як зберігати каву вдома? Адже кажуть-то всяке. Хтось рекомендує зберігати мелену каву в холодильнику, а хтось вважає, що зерно навіть у пачці може зберігатися лише три тижні.

Де правда?

Щоб розібратися – потрібно згадати, що ж приваблює нас в каві спочатку. Ми про це вже говорили раніше – аромат. Саме заради утримання аромату, що постійно зникає, люди і ставлять собі питання стосовно її зберігання. Я не хімік, щоб описувати процеси, що відбуваються в обсмаженому кавовому зерні. Я лише багато працював з кавою, щоб зуміти передати тобі досвід власних спостережень.

Але перед тим розберемося, навіщо ж люди хочуть зберігати каву довго?

Зрозуміло – якщо тобі дісталося дуже рідкісне зерно або кава з дуже цікавим смаком і ароматом – ти захочеш "розтягнути" її надовше. Зісно, варто продовжувати "термін життя" кави, якщо ти отримав спадок від бабусі, більша частина якого – обсмажена кава (припустімо, кілограмів 10), і ти точно не вип'єш її самостійно найближчі кілька місяців.

Варто спробувати зупинити "старіння", якщо ти відправився у відпустку на кілька місяців, а каву залишив удома через те, що вона не помістилася в ручній поклажі. Важко собі уявити інші причини.

І так. Тобі зрозуміло з тексту вище, що в запасі є приблизно кілька місяців, за які з нормальною кавою нічого не станеться.

Зізнаюся – деяке зерно через п'ять-шість тижнів після обсмажування тільки почне наближатися до свого потенціалу смаку та аромату. Це частіше стосується щільнішого і не глибоко обсмаженого зерна. Найчастіше – високогірної арабіки. Наприклад – ефіопської. І як би тобі не кричали професіонали зі світу кавових задоволень, що я збрехав – все одно посилатимуся на їхнє бажання продавати тобі зерно частіше, оголошуючи "старим" ще дуже придатне для готування кави.

Я б із задоволенням зруйнував вщент міфи, пов'язані зі зберіганням зерна.

Наприклад – клапан на кавовій упаковці існує не для того, щоб кава "дихала", і навіть не для того, щоб ти, придавивши ніжно пачку, відчув весь спектр ароматів продукту (це скоріше побічне явище). А для того, щоб вуглекислий газ, що поступово виходить з обсмаженої кави, не розпирав пачку, і вона не займала вдвічі більше місця на складі. Думаю, не треба казати про те, що не варто зберігати свіжу, придатну до вживання каву у вакуумі через ту ж постійну дегазацію. Це стосується і меленого зерна.

Але щось я не бачив роздутих пакетів з меленим зерном, а отже, його фасували не таким вже й свіжим. Навіщо такій каві збереження?

Мені колись довелося трохи розібратися в темі зберігання кави і трохи поекспериментувати. З'ясувалося – головним ворогом кави з часом стає окислення і жирно-кисле бродіння. В одному випадку ворожий контакт з повітрям. В іншому – температура, сприятлива для бродіння. І знаєш – обидві ці реакції можна зупинити...

От кілька правил, як зберегти каву на половину вічності:

  1. Не часто відкривай упаковку і не залишай її відкритою надовго.
  2. Змелюй зерно прямо перед приготуванням і не купуй мелену каву.
  3. Не бійся холодильника. Низька температура уповільнює всі реакції, що відбуваються в зерні. Тільки не забудь заклеїти скотчем клапан – щоб аромат солоних огірків і сиру "не прилип" до зерна.

В ідеальному варіанті – ти, не розкриваючи пачку зі свіжообсмаженою кавою, заклеюєш клапан, залишаєш у морозилці за температури – 20 градусів хоч на кілька років. З часом, після розморожування, встигаєш приготувати і вити її за кілька тижнів... І головне – не заморочуватися. Ідеальноїо кави більше, ніж тобі здається. Лови мить зараз, а не відкладай на потім. Адьйос.

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