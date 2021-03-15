Продукти, що погано поєднуються з кавою

Не пийте її разом зі стравами з бобових, молочними продуктами та після алкоголю

Якщо відмовитися від кави не виходить і навіть корисні їй альтернативи поки що не для вас, помірна її кількість організму не зашкодить. Але важливо знати, з чим кава абсолютно не поєднується. Тобто не варто їх вживати деякі продукти разом з напоєм. Нутриціологиня, консультантка з питань дієтології та управління здоров'ям Віра Паламар пояснила, чому каву не можна пити після бобових і молочних продуктів, а також після алкоголю.

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Фото: Віра Паламар, дієтолог, нутриціолог

Ще раз про користь кави

"Багато фахівців у сфері харчування вважають каву одним з найбагатших джерел антиоксидантів у раціоні, який перевершує як фрукти, так і овочі разом узяті. Часто чашка кави є продовженням основного прийому їжі. Однак вживання кави після їжі може вплинути на здатність організму засвоювати деякі мінерали і вітаміни. Тому якщо є їхній дефіцит, слід уникати прийому їжі разом з вживанням кави", – каже Віра Паламар.

З чим не можна пити каву?

Фото: Pixabay

З продуктами, які містять кальцій. Тобто з молочними продуктами. Кофеїн у каві може вплинути на засвоєння кальцію і збільшити кількість кальцію, який виводиться із сечею. Тому рекомендується не поєднувати в одному прийомі їжі молочні продукти та каву.

Ці ефекти відносно незначні для більшості людей: з кожною чашкою кави ви виводите тільки 2-3 міліграми з 1000 міліграмів рекомендованої денної норми. Щоб ипідтримувати адекватний рівень кальцію, рекомендується випивати не більше 3 чашок кави на день. Це може допомогти знизити ризик переломів кісток, насамперед у літніх людей.

Важливо: кава без кофеїну не впливає на засвоєння кальцію.

З продуктами, які містять рослинні джерела заліза. Тобто бобові, збагачені злаки та інші. Рослинні продукти містять так зване негемове залізо, яке є основним джерелом заліза у веганів і вегетаріанців. Кава містить поліфеноли – сполуки, що зв'язуються з негемовим залізом і зменшують його засвоєння.

Щоб максимально збільшити засвоєння заліза з продуктів, уникайте вживання кави з залізовмісних продуктами, такими як горіхи, боби і збагачені злаки, горох, сочевиця, нут і соєві продукти.

Не пийте каву, коли приймаєте вітаміни

Кофеїн може мати негативний вплив на рівень вітаміну D. Дослідження, опубліковане в Journal of Bone Metabolism у 2017 році, показало, що у людей, які пили більше кави, був нижчий рівень вітаміну D.

Виходячи з вище наведеної інформації, не рекомендується пити каву в один прийом з вітамінними і мінеральними комплексами.

Важливо: вживання кави за годину або більше до їжі не впливає на всмоктування мінералів і вітамінів.

Не пийте кави до і після алкоголю

Доволі часто після вживання спиртного може наступати стан сонливості і люди, щоб збадьоритися, п'ють чашечку кави. І в цьому може бути проблема. Енергія, що можна отримати від кофеїну, маскує інтоксикацію, яку часто недооцінюють.

Більш того, суміш алкоголю та кави погано впливає на процеси засинання і сон. За кілька годин після вживання алкоголю, кава може спричинити збуджувальну дію на мозок, через що людина прокидається посеред ночі.

А оскільки кофеїн затримується в організмі ще довше (близько шести годин), його стимулювальна дія ускладнить засинання. Внаслідок цього людина прокидається виснаженою – і з похміллям сильнішим, ніж зазвичай, оскільки кофеїн, як і алкоголь, зневоднює.

Тут дізнаєтеся, скільки калорій у каві та напоїв з кави.

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