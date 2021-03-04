Чим можна замінити каву – 5 корисних альтернатив

Дізнаємося, як правильно готувати ці напої

Пити чи не пити каву – це запитання ставить собі кожен, хто уважно стежить за своїм здоров'ям. Ми вже розповідали, що відмовлятися від кави – не обов'язково, просто важливо знати, скільки і в який час її пити. Сьогодні дізнаємося, чим усе-таки можна замінити каву, якщо у вас виникла така необхідність. Нутриціологиня, консультантка з питань дієтології та управління здоров'ям Віра Паламар назвала 5 корисних альтернатив і поділилася рецептами чаю матча, золотого молока і чаю ройбуш.

Фото: Віра Паламар, дієтологиня, нутриціологиня

Чому потрібно шукати альтернативу кави?

"Хоча кава сам по собі має безліч корисних для здоров'я властивостей, вона підходить не всім. З'ясувати, чи так це, можна у лікаря або дієтолога. На щастя, існує багато інших альтернатив, які володіють такими перевагами, яких немає у кави", – каже Віра Паламар.

Якщо ви шукаєте здорову альтернативу кави, варто спробувати такі напої:

Кава з цикорію

За смаком він дуже схожий на каву, але не містить кофеїну. Це також багате джерело інуліну. Ця розчинна клітковина може сприяти травленню і підтримувати здоров'я кишечника, сприяючи зростанню корисних бактерій, насамперед – біфідобактерій і лактобацил.

Крім того, він може володіти жовчогінними властивостями, що корисно для переварювання жирів.

Заварюйте порошок цикорію, як звичайну каву – в кавоварці з фільтром, френч-пресі або кавоварці еспресо.

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Чай матча

Матча – це різновид зеленого чаю, який отримують шляхом обробки парою, сушки та подрібнення листя рослини Camellia sinensis у дрібний порошок.

На відміну від запарюваного зеленого чаю, ви споживаєте все листя. З цієї причини ви отримуєте набагато більше концентрованого джерела антиоксидантів.

Багато із запропонованих переваг матча приписуються антиоксиданту EGCg. Наприклад, дослідження показують, що регулярне вживання цього напою може знизити ризик високого кров'яного тиску, прискорити процеси зниження ваги і жирових відкладень, а також знизити ризик розвитку діабету 2 типу.

Як приготувати чай матча?

Просійте 1-2 ч. л. порошку матча в керамічний посуд, використовуючи дрібне сито

Додайте гарячу воду, але не окріп – температура води має бути близько 70-75° C

Повільно перемішайте, доки порошок не розчиниться, потім краще збити

Чай готовий, коли утворюється легка піна.

Так само можна приготувати матча-лате. Для цього потрібно змішати розчинений у гарячій воді порошок матча з чашкою підігрітого тваринної або рослинної олії, а потім збити в блендері.

Оскільки ви споживаєте цілісне листя, матча зазвичай містить більше кофеїну, ніж звичайний зварений зелений чай, а іноді і більше, ніж кава.

Золоте молоко

Золоте молоко – це насичений замінник кави без кофеїну. Цей теплий напій містить імбир, корицю, куркуму та чорний перець. Інші поширені добавки – кардамон, ваніль і мед.

Куркума не тільки надає напою красивого золотавого кольору, а й має потужні протизапальні властивості завдяки сильному хімічному складу куркумина.

Як приготувати золоте молоко?

У каструлі або турці змішайте 250 мл тваринної або рослинної олії з 1/2 ч. л. меленої куркуми, 1/4 ч. л. кориці, 1/8 ч. л. імбиру та дрібкою чорного перцю

За бажанням можна додати мед за смаком

Нагрійте суміш на слабкому або середньому вогні, часто помішуючи, щоб не підгоріла

Чай ройбуш

Ройбуш або червоний чай – це напій без кофеїну, який з'явився в Південній Африці. На відміну від кави та інших чаїв, у ройбушу мало танінових антиоксидантів, але значна кількість інших.

У ройбушу триваліший час заварювання, ніж у більшості сортів чаю, і надмірне заварювання не призводить до гіркого смаку. Замість цього ройбуш має злегка солодкуватий фруктовий смак.

Як приготувати чай ройбуш?

Заварюйте 1-1,5 ч. л. ройбушу за допомогою чайного фільтра упродовж 10 хвилин

За бажанням можна додати лимон і мед за смаком

Раджу спробувати легкий і смачний лате з ройбушу як прекрасну альтернативу кави

Інгредієнти:

1 чашка гарячого чаю ройбуш

1/2 ск. гарячої рослинної олії

дрібка кориці

за бажанням: порошок імбиру, каєнський перець, стручки ванілі за смаком

Вилийте всі інгредієнти в блендер і збивайте до утворення піни. Вилийте в чашку, а зверху посипте корицею.

Натуральне какао

Ви можете використовувати какао в якості альтернативи кави. Какао є одним з найбагатших природних джерел антиоксидантів, а також є прекрасним джерелом магнію, харчових волокон, заліза, цинку і калію.

У какао багато флаваноїдів, антиоксидантних сполук, що сприяють здоров'ю серцево-судинної системи і захищають від діабету 2 типу та зниження когнітивних функцій. Какао також містить хімічні речовини, що поліпшують настрій.

Звичайно, більшість людей вживають какао у вигляді шоколаду, який також містить чимало цукру, жиру та калорій. З іншого боку, чашка звареного какао містить усі ці корисні сполуки без цукру або жиру і практично без калорій (близько 10 калорій на чашку).

Як приготувати какао?

Ви можете приготувати його, додавши порошок натурального какао в гаряче тваринне або рослинне молоко. Так само можна заварювати в кавнику для френч-преса. Щоб витягти максимум аромату, використовуйте окріп. У літній період какао можна пити в холодному вигляді, як прохолодний напій.

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