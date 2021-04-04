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Що треба додати до кави, щоб розкрити її сповна

У цій справі важливий баланс, жодна спеція не повинна домінувати

Для кожного вона своя. Для когось виключно ранкова, комусь вона потрібна, щоб запокоїтися, а хтось п'є каву, бо інакше ніяк. Смакових переваг безліч, як і спецій, що допоможуть розкрити смак і аромат кави. Або навпаки – повністю це все знищити. Ми розповідали, що краще додавати до кави з точки зору дієтології, тепер експерт і популяризатор кави Андрій Чуковський поділиться своїм досвідом щодо того, що потрібно каві та вам, щоб розкрити її сповна, а вам – подарувати насолоду.

Фото: Андрій Чуковський, популяризатор кави

Отже, що розкриє смак і аромат кави?

Питання поєднання кави з іншими інгредієнтами в напоях, та й в стравах теж, люди ставлять собі часто. Що додати в каву, щоб це не зробило її смак огидним? Як зробити так, щоб кава відчувалася в усій своїй красі?

Сноби сьогодні скажуть, що кава не вимагає ніяких додаткових інгредієнтів, і матимуть рацію. Так. Можеш починати приписувати мене до числа снобів. Я ж вдаюся до власних епістолярних нарисів не заради того, щоб навчити тебе псувати хорошу каву, а для проголошення власних роздумів, які переросли в концепцію.

Я дуже люблю життя. Мені подобається сприймати все навколо і намагатися зрозуміти, чому різні предмети і явища привертають мою увагу. Від подібного аналізу голова йде обертом, але як результат – точне розуміння власних уподобань та бажань.

І колись я задумався, що ж мені справді подобається в каві? Відповідь була простою і складною водночас – все. Я не міг визначити, що мене приваблює в напої конкретно, і почав шукати. Шукати в усьому іншому те, що я полюбив у каві. Шукати те, що вражає, як ранкова чашка ароматного напою. О! Я проговорився. Ароматного...

Аромат кави збуджує наш розум передчуттям. Ми ще не бачимо свою чашку кави, а приємний запах вже заповнює нашу фантазію так, як секунду тому заповнив простір навколо нас.

Добираючи інгредієнти до кави, завжди варто звертати увагу на аромат. Їхні запахи мають бути не менше і не більше яскравими, ніж у каві.

Кардамон і кориця – їхнє поєднання з кавою нам підказує, як історія, так і культура споживання кави деяких народів.

Важливо пам'ятати, що ці два інгредієнти мають досить потужний аромат – тому додаючи їх у каву, треба бути дуже обережним, щоб їхній запах не домінував.

Який же аромат подобається всьому людству так само сильно, як і кава? Звісно – шоколад.

Але якщо аромат шоколаду досить гармонійний з кавою, то смак його може нахабно заховати кавовість напою.

Ваніль, боби тонка – своїми нотами чудово прикрасять напій. Повторюся – потрібно знати міру. Знайти баланс. Виключити домінацію.

І от я вже перерахував тобі: корицю, кардамон, шоколад, боби тонка, ваніль. До цього списку ароматів легко додам мигдаль, гвоздику... Список відповідних способів можна продовжувати ялівцем, розмарином і імбиром...

Розширюючи перелік, дійдемо з тобою до відвареної яловичини (до речі, кавові соуси дуже підходять до м'яса), пива, хліба і сідельної шкіри – останнє – так, для прикладу. Аромат лазні в цілому теж знайде своє місце в поєднаннях з кавою. Тобі ще не дуже помітний зв'язок усіх цих запахів?

Колись я замислився, що ж справді мені подобається в каві? А потім зрозумів, що в різних ступенях всім нам подобається одне і те саме. Це та частина аромату, яка нагадує нас – людей. Кожен з нас трохи пахне кавою. А кава пахне нами. Звісно, я не рекомендую брати як інгредієнт для напою старий батьківський шкіряний ремінь або воду із сауни. Просто хотів звернути твою увагу на магію наших переваг.

Яке поєднання ближче тобі – сам вирішуй, але не бійся експериментувати. Ой, мало не забув ... Цедра апельсина теж підійде.

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