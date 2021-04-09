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Ви нещасні? Швидше за все, винна дієта – вчені довели взаємозв'язок

Сьогодні, 12:25

Низькобілкові дієти гальмують вироблення в організмі дофаміну, гормону задоволення

Сіли на низькобілкову дієту або вирішили поголодувати і відчули себе нещасним? Це не дивно, адже між станом щастя, розвитком апатії і дієтами, особливо екстремальними, є прямий взаємозв'язок. Це довели американські медики: результати свого дослідження фахівці опублікували в науковому журналі Nutrients .

Звичайно, голодування не зробить людину особливо задоволеною: важко радіти, коли постійно хочеться їсти. Але викликати апатію і депресивний стан здатне не тільки голодування, а й деякі дієти, особливо низькобілкові. Вони, як з'ясували медики, сприяють уповільненню вироблення дофаміну – це нейромедіатор, який виробляється нашим головним мозком. Дофамін служить елементом "винагороди" для мозку, тому його називають гормоном радості, щастя і задоволення.

Низькобілкові дієти гальмують вироблення гормону щастя – дофаміну
Низькобілкові дієти гальмують вироблення гормону щастя – дофаміну
Фото: unsplash.com

Що ж зробили дослідники? Вони "посадили" на різні дієти і "змусили" голодувати абсолютно здорових добровольців. А потім провели їм лабораторну діагностику і вивчили аналізи. Виявилося, що у тих, хто голодував або дотримувався низькобілкової дієти, рівень дофаміну в організмі різко знизився.

Чим же небезпечна низькобілкова дієта, як її скорегувати й залишатися радісним?

Низькобілкова дієта – це принцип харчування, в якому скорочується споживання м'яса, а акцент робиться на продуктах рослинного походження. Також в невеликій кількості залишають молоко і яйця. Основними продуктами при низкобелковой дієті вважаються фрукти (крім цитрусових), овочі, не кислі соки, можна нежирні м'ясні бульйони. Така дієта хоч і допомагає схуднути, але може нашкодити здоров'ю: частіше її призначають людям, у яких проблеми з нирками, печінкою та супутніми органами.

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Зараз багато людей постять і відмовляються від м'яса – основного джерела білків, тому важливо стежити, щоб у раціоні було достатньо білків рослинного походження. Тоді ви будете почувати себе не тільки ситими, а також радісними і бадьорими. Білкові лідери серед рослинних продуктів – це бобові (нут, сочевиця, горох), злакові (кукурудза, пшениця, овес) і горіхи.

І, звичайно, перш ніж "сісти" на будь-яку дієту, обов'язково консультуйтеся з лікарем!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які продукти роблять людей більш щасливими .

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