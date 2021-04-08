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Медики назвали кращу харчову добавку для здоров'я серця

Сьогодні, 15:57

Ваше серце захистить креатин, якого багато в морепродуктах та м'ясі

Креатин, який так люблять використовувати спортсмени для набору м'язової маси, здатний поліпшити здоров'я серця . Цей необхідний організму мікроелемент покращує роботу серцевого м'яза саме у вигляді харчової добавки. Результатами дослідження медики поділилися в журналі Nutrients .

А ми нагадуємо, що крім фізичного, важливо дбати також про емоційний здоров'я, радувати себе і рідних позитивними емоціями: дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята квітня .

У чому ж роль креатину? Він відповідальний за енергетичний обмін і важливий для того, щоб серце скорочувалася без збоїв і працювало, як годинник.

Креатин – джерело енергії для м'язових тканин в цілому, а не тільки для серцевого м'яза, який допомагає ефективніше справлятися з навантаженнями. Цей елемент не менш важливий для нормального функціонування організму, як і інші поживні речовини – білки, вуглеводи, жири, вітаміни і мінерали.

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Медики відзначають, що харчові добавки з вмістом креатину (моногідрат креатину) в цілому безпечні для здорового серця. А людям з серцевою недостатністю харчові добавки з креатином можуть бути рекомендовані для поліпшення м'язової сили серця.

Креатин також можна знайти в продуктах тваринного походження.

Найбільше креатину міститься в м'ясі, рибі і морепродуктах: особливо в яловичині і лососі. Цей елемент синтезується печінкою і підшлунковою залозою, а потім по кров'яному руслу потрапляє в м'язи і мозок.

Креатину багато у м`ясі, рибі та морепродуктах
Креатину багато у м`ясі, рибі та морепродуктах
Фото: freepik.com

Але далеко не кожен здатний (та й навіщо) з'їдати щодня по півкіло яловичини або лососевий стейк. Тому як для набору м'язів, так і для поліпшення роботи серця можна використовувати кератин в добавках.

Але пам'ятайте, що перш, ніж почати приймати будь-БАД або препарат, консультуйтеся з лікарем!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як зміцнити і накачати м'язи в домашніх умовах .

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