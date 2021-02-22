Скільки можна пити кави на день і чи треба від неї відмовлятися? Спойлер – не обов'язково

Від кави можна не відмовлятися, якщо пити її в правильний час і в правильній кількості

Кава. Це не тільки один з найулюбленіших напоїв у світі, а й дуже популярний об'єкт для дослідження вчених. То нам кажуть, що каву пити категорично не можна, то дозволяють це робити один раз на день, то радять замінювати її іншими кофеїновмісними продуктами й напоями. Разом з дієтологом Світланою Фус з'ясуємо: то чи треба відмовлятися від кави, якщо так, то кому, а якщо ні, то коли її краще пити.

Фото: Світлана Фус, дієтолог

"Почнемо з того, що будь-який продукт, його активні компоненти та їхній вплив на людину можна розглядати з кількох позицій. Наприклад, кількість речовин, що надходять до організму, і реакція на них. Якщо розглядати каву, а, вірніше, кофеїн, слід зазначити, що згідно з рекомендаціями Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, безпечна доза для дорослої людини становить близько 360 мг. Для вагітних жінок близько 200 мг. Любителям кави треба знати, що в чашці заварної кави кофеїну міститься від 120 до 200 мг. А так само необхідно пам'ятати, що кофеїн міститься не тільки в каві, а й у чаї, шоколаді, какао, колі та інших напоях, що стимулюють", – каже Світлана Фус.

Чи правда, що кофеїн може бути небезпечним?

І так, і ні. У кави маса позитивних властивостей, корисних нашому організму. Але при регулярному перевищенні безпечної дози з кавою або іншими кофеїновмісними напоями, кофеїн може спричинити зниження працездатності, дратівливість, безсоння, призвести до нервового виснаження. У деяких людей може з'явитися залежність від кави, як від алкоголю або нікотину.

Чи існує чутливість до кофеїну?

Каву вживають як з молоком, так і без Фото: freepik.com

Так. І у всіх вона проявляється по-різному. Для когось чашка кави, випита ще вранці, не дає заснути вночі. А хтось п'є каву ввечері й спить богатирським сном. Тут важливо прислухатися до свого організму і регулювати кількість кави.

О котрій годині треба пити каву?

Це дуже важливо – враховувати час вживання кави. І от чому. У нашого організму є свої внутрішні тонізувальні гормони. Наприклад, кортизол. Ефекти кофеїну та кортизолу багато в чому схожі.

Кортизол, як відомо, називають гормоном стресу. Але у нього є і цілком мирна функція – він допомагає нам прокидатися вранці, приводячи організм у бойову готовність. Крім того, він має різну добову активність.

Найвищий рівень кортизолу спостерігається в організмі людини із 6 до 10 години (максимум о 8-9 ранку) і з 12 до 14 години. І якщо пити каву в години, коли організм виробляє найбільше кортизолу, то можна отримати залежність від кофеїну, який, по суті, стане заміною кортизолу. І замість природного припливу сил, який людина отримує і без цього, вона починає покладатися на штучний. Крім того, людина стає менш сприйнятливою до кофеїну, і він майже перестає її бадьорити.

Коли ідеальний час для кави?

Найкраще пити каву тоді, коли в організмі утворюється низький рівень кортизолу – так ви отримаєте максимум від її корисних властивостей. Тому каву краще пити в проміжок з 10 до 12 години, або з 14 до 17 години, щоб не було надто пізно і кава не завадила здоровому сну .

То чи треба відмовлятися від кави і якщо так, то чим її замінити?

Від кави можна не відмовлятися, якщо пити її в правильний час і правильних кількостях – не більше 2-3 чашок на день, це з урахуванням кофеїновмісних напоїв. Це може бути зелений або чорний чай, матча. Вони теж мають тонізувальний ефект. Тут важливо враховувати вашу особисту переносимість цих напоїв.

І якщо з якоїсь причини, вам треба відмовитися від кави, спробуйте інші напої, які в разі потреби дадуть вам прилив сил і енергії. Але все одно ними так само не слід зловживати. Варто пам'ятати про кількість речовини, що надходять до організму, та реакції на них.

Тут дізнаєтеся, як зварити смачну та ароматну каву в турці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися