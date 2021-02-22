Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Скільки можна пити кави на день і чи треба від неї відмовлятися? Спойлер – не обов'язково

Сьогодні, 13:01

Від кави можна не відмовлятися, якщо пити її в правильний час і в правильній кількості

Кава. Це не тільки один з найулюбленіших напоїв у світі, а й дуже популярний об'єкт для дослідження вчених. То нам кажуть, що каву пити категорично не можна, то дозволяють це робити один раз на день, то радять замінювати її іншими кофеїновмісними продуктами й напоями. Разом з дієтологом Світланою Фус з'ясуємо: то чи треба відмовлятися від кави, якщо так, то кому, а якщо ні, то коли її краще пити.

Фото: Світлана Фус, дієтолог

"Почнемо з того, що будь-який продукт, його активні компоненти та їхній вплив на людину можна розглядати з кількох позицій. Наприклад, кількість речовин, що надходять до організму, і реакція на них. Якщо розглядати каву, а, вірніше, кофеїн, слід зазначити, що згідно з рекомендаціями Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, безпечна доза для дорослої людини становить близько 360 мг. Для вагітних жінок близько 200 мг. Любителям кави треба знати, що в чашці заварної кави кофеїну міститься від 120 до 200 мг. А так само необхідно пам'ятати, що кофеїн міститься не тільки в каві, а й у чаї, шоколаді, какао, колі та інших напоях, що стимулюють", – каже Світлана Фус.

Чи правда, що кофеїн може бути небезпечним?

І так, і ні. У кави маса позитивних властивостей, корисних нашому організму. Але при регулярному перевищенні безпечної дози з кавою або іншими кофеїновмісними напоями, кофеїн може спричинити зниження працездатності, дратівливість, безсоння, призвести до нервового виснаження. У деяких людей може з'явитися залежність від кави, як від алкоголю або нікотину.

Чи існує чутливість до кофеїну?

Каву вживають як з молоком, так і без
Каву вживають як з молоком, так і без
Фото: freepik.com

Так. І у всіх вона проявляється по-різному. Для когось чашка кави, випита ще вранці, не дає заснути вночі. А хтось п'є каву ввечері й спить богатирським сном. Тут важливо прислухатися до свого організму і регулювати кількість кави.

О котрій годині треба пити каву?

Це дуже важливо – враховувати час вживання кави. І от чому. У нашого організму є свої внутрішні тонізувальні гормони. Наприклад, кортизол. Ефекти кофеїну та кортизолу багато в чому схожі.

Кортизол, як відомо, називають гормоном стресу. Але у нього є і цілком мирна функція – він допомагає нам прокидатися вранці, приводячи організм у бойову готовність. Крім того, він має різну добову активність.

Найвищий рівень кортизолу спостерігається в організмі людини із 6 до 10 години (максимум о 8-9 ранку) і з 12 до 14 години. І якщо пити каву в години, коли організм виробляє найбільше кортизолу, то можна отримати залежність від кофеїну, який, по суті, стане заміною кортизолу. І замість природного припливу сил, який людина отримує і без цього, вона починає покладатися на штучний. Крім того, людина стає менш сприйнятливою до кофеїну, і він майже перестає її бадьорити.

Читайте також:
Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

Коли ідеальний час для кави?

Найкраще пити каву тоді, коли в організмі утворюється низький рівень кортизолу – так ви отримаєте максимум від її корисних властивостей. Тому каву краще пити в проміжок з 10 до 12 години, або з 14 до 17 години, щоб не було надто пізно і кава не завадила здоровому сну .

То чи треба відмовлятися від кави і якщо так, то чим її замінити?

Від кави можна не відмовлятися, якщо пити її в правильний час і правильних кількостях – не більше 2-3 чашок на день, це з урахуванням кофеїновмісних напоїв. Це може бути зелений або чорний чай, матча. Вони теж мають тонізувальний ефект. Тут важливо враховувати вашу особисту переносимість цих напоїв.

І якщо з якоїсь причини, вам треба відмовитися від кави, спробуйте інші напої, які в разі потреби дадуть вам прилив сил і енергії. Але все одно ними так само не слід зловживати. Варто пам'ятати про кількість речовини, що надходять до організму, та реакції на них.

Тут дізнаєтеся, як зварити смачну та ароматну каву в турці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як будемо пити каву в 2021 році: гід по трендах 5 рецептів детокс-чаю і напоїв, які допоможуть прийти у форму Що можна приготувати з чаєм матча - 3 рецепти оригінальних десертів
кава напої
Реклама

Новини партнерів

Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!

Популярні статті

Сьогодні, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Сьогодні, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Сьогодні, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Вчора, 13:41Зірково

Від "Міцного горішка" до "Гаррі Поттера": чим нам запам'ятався Алан Рікман

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:19Психо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

Вчора, 05:05Events

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

20 лютогоСмачно

Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів

20 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 лютого: Овни займуться творчістю, а Тельці – тим, що приносить задоволення

20 лютогоEvents

20 лютого: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

19 лютогоЗдорово

Потужна магнітна буря почнеться 20 лютого: скільки днів триватиме і чим небезпечна

19 лютогоEvents

Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі

Новини партнерів

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти