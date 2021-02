Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

Дізнайтеся всі подробиці найзагадковішого шоу України

У суботу, 20 лютого, вийшов п'ятий епізод шоу "Маска" на телеканалі "Україна", який раніше покинула Ірина Федишин. Про головні сюрпризи нового випуску дізнайтеся далі в матеріалі.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники проекту можуть на власні очі побачити костюми Жабеня, Дракона, Сонця та інших героїв.

Відкрити сьогоднішній випуск пощастило Сонцю. У цьому костюмі – Злата Огнєвіч. Принаймні так вважають майже всі детективи "Маски".

Сонце

Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко не зміг стримати сліз від дуже зворушливого виступу Троянди, Яка заспівала відомий хіт групи Ласковый май. За цією маскою, впевнена Оля Полякова, ховається Аліна Гросу.

Троянда

Фото: телеканал "Україна"

Третім виступило Жабеня, в якому зіркові детективи раптово побачили ведучого Олексія Суханова і актора Ігоря Ласточкіна.

Жабеня

Фото: телеканал "Україна"

Під час першого голосування визначився претендент на виліт. Глядачі, DZIDZIO, NK, Винник, Полякова та Данилко вирішили, що зняти маску має Сонце.

Сонце, Роза і Жабеня

Фото: телеканал "Україна"

Другий етап п'ятого випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" відкрила Коза. Весела і запальна, вона виконала хіт Руслани. Оля Полякова та DZIDZIO точно вирішили – за маскою співачка Оля Цибульська.

Коза

Фото: телеканал "Україна"

Дракон по-справжньому підірвав сцену шоу "Маска" піснею групи The Rasmus – In The Shadows. Зоряні експерти підозрюють, що в костюмі Дракона або Олександр Пономарьов, або Сергій Притула!

Дракон

Фото: телеканал "Україна"

Сом, якого до цього вечора всі вважали іноземцем, здивував виконанням пісні російською мовою. До того ж без акценту! Що за відома особистість ховається в цьому костюмі?

Сом

Фото: телеканал "Україна"

Друге голосування визначило ще одного претендента на виліт в п'ятому випуску шоу "Маска". І на цей раз голоси були проти Кози – на неї чекало третє голосування разом із Сонцем. Дізнайтеся, хто покинув проєкт і зняв маску на цей раз.

Сонце і Коза

Фото: телеканал "Україна"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов четвертий ефір шоу "Маска".

