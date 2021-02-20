Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

Сьогодні, 23:15

Дізнайтеся всі подробиці найзагадковішого шоу України

У суботу, 20 лютого, вийшов п'ятий епізод шоу "Маска" на телеканалі "Україна", який раніше покинула Ірина Федишин. Про головні сюрпризи нового випуску дізнайтеся далі в матеріалі.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники проекту можуть на власні очі побачити костюми Жабеня, Дракона, Сонця та інших героїв.

Відкрити сьогоднішній випуск пощастило Сонцю. У цьому костюмі – Злата Огнєвіч. Принаймні так вважають майже всі детективи "Маски".

Сонце
Фото: телеканал "Україна"

Андрій Данилко не зміг стримати сліз від дуже зворушливого виступу Троянди, Яка заспівала відомий хіт групи Ласковый май. За цією маскою, впевнена Оля Полякова, ховається Аліна Гросу.

Троянда
Фото: телеканал "Україна"

Третім виступило Жабеня, в якому зіркові детективи раптово побачили ведучого Олексія Суханова і актора Ігоря Ласточкіна.

Жабеня
Фото: телеканал "Україна"

Під час першого голосування визначився претендент на виліт. Глядачі, DZIDZIO, NK, Винник, Полякова та Данилко вирішили, що зняти маску має Сонце.

Сонце, Роза і Жабеня
Фото: телеканал "Україна"

Читайте також:
Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

Другий етап п'ятого випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" відкрила Коза. Весела і запальна, вона виконала хіт Руслани. Оля Полякова та DZIDZIO точно вирішили – за маскою співачка Оля Цибульська.

Коза
Фото: телеканал "Україна"

Дракон по-справжньому підірвав сцену шоу "Маска" піснею групи The Rasmus – In The Shadows. Зоряні експерти підозрюють, що в костюмі Дракона або Олександр Пономарьов, або Сергій Притула!

Дракон
Фото: телеканал "Україна"

Сом, якого до цього вечора всі вважали іноземцем, здивував виконанням пісні російською мовою. До того ж без акценту! Що за відома особистість ховається в цьому костюмі?

Сом
Фото: телеканал "Україна"

Друге голосування визначило ще одного претендента на виліт в п'ятому випуску шоу "Маска". І на цей раз голоси були проти Кози – на неї чекало третє голосування разом із Сонцем. Дізнайтеся, хто покинув проєкт і зняв маску на цей раз.

Сонце і Коза
Фото: телеканал "Україна"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов четвертий ефір шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ірина Федишин про участь у "Масці": "Я підказувала як могла" Оля Полякова розповіла про особливий зв'язок із учасником шоу "Маска" "Це Гордон!": Детективи "Маски" впізнали в Мольфарі відомого журналіста
шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
"Опять беременна": Светлана Лобода заинтриговала фанов новым фото
"Опять беременна": Светлана Лобода заинтриговала фанов новым фото

Популярні статті

Сьогодні, 17:11Зірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

Вчора, 15:00Здорово

Потужна магнітна буря почнеться 20 лютого: скільки днів триватиме і чим небезпечна

Вчора, 14:06Events

Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі

Вчора, 13:15Зірково

Пам'яті легенди: як Карл Лагерфельд вплинув на світ моди

Вчора, 12:49Зірково

Батьки покійної Фріске продають квартиру дочки. Покупець всіх здивує

Вчора, 06:43Психо

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: у Рака любовні справи на першому плані, а Левам потрібно зайнятися облаштуванням будинку

18 лютогоЗірково

"В Україні багато класних цицьок": що думають зіркові чоловіки про маленькі груди

18 лютогоЗірково

Камалія не могла вийти заміж через психологічну травму: "Було дуже страшно"

18 лютогоСмачно

Солянка збірна м'ясна по-домашньому: простий рецепт

18 лютогоЗірково

Діти Пугачової і Галкіна здивували новим талантом: "На це можна дивитися вічно"

18 лютогоФаново

Чоловік надіслав дружині своє фото з відпочинку і повернувся додому холостяком

18 лютогоЗірково

"Так боляче": Брильська, Ахеджакова та інші зірки про смерть Андрія Мягкова

18 лютогоЗірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні зі своєю дівчиною під хіт мами: відео

18 лютогоСмачно

Класичний рецепт яблучного штруделя з родзинками і корицею

18 лютогоЗірково

Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

18 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

Новини партнерів

56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Санта Димопулос выразила слова поддержки Оксане Марченко
Санта Димопулос выразила слова поддержки Оксане Марченко
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
Ольга Сумская в бикини с любимым показала архивное фото
Ольга Сумская в бикини с любимым показала архивное фото
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти