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Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

Сегодня, 23:15

Узнайте все подробности самого загадочного шоу Украины

В субботу, 20 февраля, вышел пятый эпизод шоу "Маска" на телеканале "Украина", который ранее покинула Ирина Федишин. О главных сюрпризах нового выпуска узнайте далее в материале.

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипершоу "Маска". До начала апреля поклонники проекта могут собственными глазами увидеть костюмы Лягушонка, Дракона, Солнца и других героев.

Открыть сегодняшний выпуск посчастливилось Солнцу. В этом костюме – Злата Огневич. По крайней мере так считают почти все детективы "Маски".

Солнце
Фото: телеканал "Украина"

Андрей Данилко не смог сдержать слез от очень трогательного выступления Розы, которая спела известный хит группы Ласковый май. За этой маской, уверена Оля Полякова, прячется Алина Гросу.

Роза
Фото: телеканал "Украина"

Третьим выступил Лягушонок, в котором звездные детективы внезапно увидели ведущего Алексея Суханова и актера Игоря Ласточкина.

Лягушонок
Фото: телеканал "Украина"

Во время первого голосования определился претендент на вылет. Зрители, DZIDZIO, NK, Винник, Полякова и Данилко решили, что снять маску должно Солнце.

Солнце, Роза и Лягушонок
Фото: телеканал "Украина"

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Второй этап пятого выпуска шоу "Маска" на телеканале "Украина" открыла Коза. Веселая и зажигательная, она исполнила хит Русланы. Оля Полякова и DZIDZIO точно решили – за маской певица Оля Цибульская.

Коза
Фото: телеканал "Украина"

Дракон по-настоящему взорвал сцену шоу "Маска" песней группы The Rasmus – In The Shadows. Звездные эксперты подозревают, что в костюме Дракона либо Александр Пономарев, либо Сергей Притула!

Дракон
Фото: телеканал "Украина"

Сом, которого до этого вечера все считали иностранцем, удивил исполнением песни на русском языке. К тому же без акцента! Что за известная личность прячется в этом костюме?

Сом
Фото: телеканал "Украина"

Второе голосование определило еще одного претендента на вылет в пятом выпуске шоу "Маска". И на этот раз голоса были против Козы - ее ждало третье голосование вместе с Солнцем. Узнайте, кто покинул проект и снял маску на этот раз.

Солнце и Коза
Фото: телеканал "Украина"

Напомним, ранее мы также рассказывали, как прошел четвертый эфир шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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