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Ірина Федишин про участь в "Масці": "Я підказувала як могла"

Сьогодні, 16:30

Ніхто із зоряних детективів не здогадувався, що в костюмі Пави ховалася відома співачка

У четвертому ефірі шоу "Маска" стало відомо, що в костюмі Пави ховалася Ірина Федишин. Але жоден із суддів навіть не подумав про неї! Спочатку вони припускали, що це може бути Ассія Ахат, потім вирішили, що це ведуча Альона Вінницька або Оля Горбачова.

Ірина Федишин каже, з одного боку їй було приємно, що вона витримала іспит маскуванням, а з іншого – сильно хотілося підказати детективам.

Співачка Ірина Федишин
Співачка Ірина Федишин
Фото: телеканал "Україна"

"Я підказувала як могла, що це не Альона, не це, не це. Хотілося підказати, чесно. Ти начебто і шифруєшся, але коли вони не здогадуються взагалі, на другому ефірі мені вже хотілося підказувати. Більше жестами видавати себе", – ділиться Ірина Федишин.

Можна сказати, що Ірині пощастило, порівняно з іншими учасниками. Адже вона мала найбільш рухливий костюм. У ньому можна було показати і свої танцювальні здібності, і видатні частини тіла. У Федишин – це ноги. Про них найбільше говорили детективи, через них більше хвилювалися продюсери!

"Продюсер подивився, каже, що хотів би, щоб це був поролоновий костюм. Щоб нічого не було видно. А тут в обтяжку колготи, її по ногах одразу впізнають. Давайте щось думати", – розповідає співачка, і зазначає, що дуже задоволена тим, який вийшов костюм.

Федишин довелося довгий час звикати до костюму. Як тореадор вона навчилася управляти своїм довгим шлейфом, і навіть самостійно змогла себе координувати в масці, яка забезпечує лише певний кут зору.

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"Трошки важко дихати, тому в масці зробили спеціальний вентилятор. І коли йшло голосування, коли 4 маски стоять, їх там журі коментувало, відповідно трошки довгий процес, і помічники включали ті вентилятори, щоб легше було дихати.", – згадує Ірина.

Але навіть із цими вміннями і зручностями співачці забороняли активно рухатися на сцені – боялися, що її одразу впізнають. Однак зірка змогла так змінити голос, що її не впізнали б навіть батьки. Не те що колеги.

Дивіться виступ Пави на шоу "Маска":

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов четвертий випуск найзагадковішого шоу "Маска" .

Дивіться новий епізод самого зоряного і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 20 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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