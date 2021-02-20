Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"
На цей раз в номінацію потрапили Сонце і Коза
У суботу, 20 лютого, вийшов п'ятий епізод шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де розсекретили ще одну зірку. На цей раз зняти маску довелося загадковій Козі, яка буквально шокувала глядачів і зоряних детективів.
Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники можуть на власні очі побачити костюми Жабеня, Дракона, Сонця та інших героїв проекту.
Так, за результатами голосування зіркових детективів і глядачів неймовірного шоу "Маска" у номінацію в цю суботу потрапили Сонце і Коза. Нагадаємо, що у фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі шоу "Маска". Їхні голоси вирішальні.
У п'ятому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" викрити себе довелося Козі. Зоряні детективи проекту були впевнені, що в цьому костюмі ховається Леся Нікітюк або Оля Цибульська. Але виявилося, що це зоряний психолог Наталя Холоденко!
У минулих ефірах витівниця Коза вражала своїм гумором та великим діапазоном. DZIDZIO бачив у ній свою куму Олю Цибульську, а Оля Полякова була впевнена, що там Ніна Матвієнко. А ще звучали версії, що це можуть бути солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон, співачка Алла Кудлай і телеведуча Леся Нікітюк.
Раніше ми розповідали, хто покинув шоу "Маска" в четвертому випуску .
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