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Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

Сьогодні, 22:55

На цей раз в номінацію потрапили Сонце і Коза

У суботу, 20 лютого, вийшов п'ятий епізод шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де розсекретили ще одну зірку. На цей раз зняти маску довелося загадковій Козі, яка буквально шокувала глядачів і зоряних детективів.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники можуть на власні очі побачити костюми Жабеня, Дракона, Сонця та інших героїв проекту.

Так, за результатами голосування зіркових детективів і глядачів неймовірного шоу "Маска" у номінацію в цю суботу потрапили Сонце і Коза. Нагадаємо, що у фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі шоу "Маска". Їхні голоси вирішальні.

Сонце і Коза
Фото: телеканал "Україна"

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У п'ятому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" викрити себе довелося Козі. Зоряні детективи проекту були впевнені, що в цьому костюмі ховається Леся Нікітюк або Оля Цибульська. Але виявилося, що це зоряний психолог Наталя Холоденко!

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

У минулих ефірах витівниця Коза вражала своїм гумором та великим діапазоном. DZIDZIO бачив у ній свою куму Олю Цибульську, а Оля Полякова була впевнена, що там Ніна Матвієнко. А ще звучали версії, що це можуть бути солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон, співачка Алла Кудлай і телеведуча Леся Нікітюк.

Наталія Холоденко в костюмі Кози
Фото: телеканал "Україна"

Раніше ми розповідали, хто покинув шоу "Маска" в четвертому випуску .

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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