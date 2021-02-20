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Доторкнутися до Сонця і познайомитися з Драконом: в ЦУМі відкрилася виставка шоу "Маска"

Сьогодні, 16:09

Фантастичні персонажі будуть чекати гостей до квітня

З 19 лютого в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпер-шоу "Маска", новий випуск якого вийде вже сьогодні на телеканалі "Україна" о 21:00. Виставка працюватиме до початку квітня, а протягом цього часу персонажі будуть змінюватися.

Шоу "Маска" стало найгучнішою прем'єрою цього року на українському телебаченні, а мільйони глядачів полюбили дивовижних персонажів, в костюмах яких ховаються знаменитості.

Ось, кого з шоу "Маска" зараз можна зустріти в ЦУМі:

Сонце
Сонце
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Циклоп
Циклоп
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Жабеня
Жабеня
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дракон, Ворон та Сом
Дракон, Ворон та Сом
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

ЦУМ і телеканал "Україна" дарують всім шанувальникам "Маски" можливість вживу познайомитися з героями проєкту, побачити на власні очі неймовірні дизайнерські костюми, які створювалися спеціально для шоу.

Ось, що говорять про виставку "Маски" ті, хто вже встиг її відвідати:

  • "Звернула увагу ще на першому поверсі на Сонце. Подобається також Ворон. Дуже хороші роботи", – Ірина Федоренко, мистецтвознавець.
  • "Шикарні, дуже подобаються. Я спеціально сюди прийшла, щоб їх побачити", – Людмила Головко, менеджерка з персоналу.
  • "Дуже яскраві герої. У Сома такий крутий ірокез – справжній панк!", – Кирило Ніколаєнко, спортсмен.

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Як працює виставка і де шукати експонати "Маски" в ЦУМі:

  • 1-й поверх – Сонце і 5-й поверх – Циклоп, Жаба. Графік експонування: 19.02. – 04.04;
  • 6-й поверх – Сом, Ворон, Дракон. Графік експонування: 19.02. – 28.02;
  • 6-й поверх – Пава, Бабка, Вовк. Графік експонування: 01.03. – 10.03;
  • 6-й поверх – Мольфар, Коза. Графік експонування: 10.03 – 20.03;
  • 6-й поверх – Буйвол, Носоріг, Махаон. Графік експонування: 20.03 – 04.04.

Нагадаємо, що в п'ятому випуску оригінального шоу "Маска" глядачі побачать вражаючі виступи яскравого Сонця, романтичного Дракона, запальної Кози, зворушливого Жабеня і епатажного Сома. Якого учасника розсекретять поточного тижня?

Дивіться новий епізод найбільш зіркового і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 20 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше в шоу "Маска" розсекретили ще одну зірку – хто був у костюмі Пави.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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