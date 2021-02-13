Винник забув свою пісню, а Данилко пообіцяв роздягтися: як пройшов четвертий ефір шоу "Маска"
Дізнайтеся всі подробиці найзагадковішого шоу України
У суботу, 13 лютого, вийшов четвертий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна", який раніше покинула Олена Шоптенко. Про головні сюрпризи нового епізоду дізнайтеся далі в матеріалі.
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Нагадаємо, що зірковими детективами грандіозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських, Олег Винник і Андрій Данилко, а ведучим проєкту – Володимир Остапчук.
Першим у четвертому вечорі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" виступив Буряк. У ньому Андрій Данилко побачив Валерія Харчишина з групи "Друга ріка". Але взагалі цей персонаж буквально звів з розуму зіркових детективів, які не можуть зрозуміти, хто ховається в цьому костюмі.
Виконати пісню Олега Винника у новому випуску вирішив Мольфар. Кумедно, що власний хіт зірковий детектив спершу не впізнав.
Вишукана Пава зачарувала своїм голосом і пристрастю на сцені. Зіркові детективи впевнені, що за цією маскою ховається телеведуча і співачка Альона Вінницька.
Першу четвірку цього випуску закрив Лев. Андрій Данилко та DZIDZIO все ще впевнені, що під цією маскою ховається Олександр Пономарьов.
Далі було перше голосування, яке визначило першого номінанта на викриття в четвертому випуску шоу "Маска". Ця доля випала Паві.
Циклоп знову заплутав зіркових детективів, які не можуть визначитися – у милому костюмі Мішель Андраде чи Jerry Hеil.
Чоловік чи жінка ховається в костюмі Бабки? Над цим питанням детективи шоу "Маска" думають вже не перший тиждень.
Носоріг подарував глядачам четвертого ефіру по-справжньому яскравий виступ, але ніхто так і не зрозумів, яка знаменитість ховається в цьому костюмі.
Почалося друге голосування, яке визначило ще одного номінанта і головного конкурента Пави на виліт. Ним виявився Носоріг. У третьому етапі долю цих двох персонажів вирішують тільки глядачі. Дізнайтеся, хто зняв маску і покинув проєкт в четвертому ефірі.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як пройшов третій випуск шоу "Маска".
Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска
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