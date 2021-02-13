Винник забув свою пісню, а Данилко пообіцяв роздягтися: як пройшов четвертий ефір шоу "Маска"

Дізнайтеся всі подробиці найзагадковішого шоу України

У суботу, 13 лютого, вийшов четвертий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна", який раніше покинула Олена Шоптенко. Про головні сюрпризи нового епізоду дізнайтеся далі в матеріалі.

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Нагадаємо, що зірковими детективами грандіозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських, Олег Винник і Андрій Данилко, а ведучим проєкту – Володимир Остапчук.

Першим у четвертому вечорі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" виступив Буряк. У ньому Андрій Данилко побачив Валерія Харчишина з групи "Друга ріка". Але взагалі цей персонаж буквально звів з розуму зіркових детективів, які не можуть зрозуміти, хто ховається в цьому костюмі.

Буряк

Фото: телеканал "Україна"

Виконати пісню Олега Винника у новому випуску вирішив Мольфар. Кумедно, що власний хіт зірковий детектив спершу не впізнав.

Мольфар

Фото: телеканал "Україна"

Вишукана Пава зачарувала своїм голосом і пристрастю на сцені. Зіркові детективи впевнені, що за цією маскою ховається телеведуча і співачка Альона Вінницька.

Пава

Фото: телеканал "Україна"

Першу четвірку цього випуску закрив Лев. Андрій Данилко та DZIDZIO все ще впевнені, що під цією маскою ховається Олександр Пономарьов.

Лев

Фото: телеканал "Україна"

Далі було перше голосування, яке визначило першого номінанта на викриття в четвертому випуску шоу "Маска". Ця доля випала Паві.

Пава, Лев, Мольфар, Буряк

Фото: телеканал "Україна"

Циклоп знову заплутав зіркових детективів, які не можуть визначитися – у милому костюмі Мішель Андраде чи Jerry Hеil.

Циклоп

Фото: телеканал "Україна"

Чоловік чи жінка ховається в костюмі Бабки? Над цим питанням детективи шоу "Маска" думають вже не перший тиждень.

Бабка

Фото: телеканал "Україна"

Носоріг подарував глядачам четвертого ефіру по-справжньому яскравий виступ, але ніхто так і не зрозумів, яка знаменитість ховається в цьому костюмі.

Носоріг

Фото: телеканал "Україна"

Почалося друге голосування, яке визначило ще одного номінанта і головного конкурента Пави на виліт. Ним виявився Носоріг. У третьому етапі долю цих двох персонажів вирішують тільки глядачі. Дізнайтеся, хто зняв маску і покинув проєкт в четвертому ефірі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як пройшов третій випуск шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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