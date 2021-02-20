Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка
Виступ Троянди зворушив всіх зіркових детективів
У суботу, 20 лютого, на телеканалі "Україна" під час п'ятого епізоду грандіозного шоу "Маска", яке залишила ще одна зірка, одна з учасниць довела Андрія Данилка до сліз. Зоряний детектив не стримав емоцій під час зворушливого виступу Троянди.
Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники можуть на власні очі побачити костюми Жабеняти, Дракона, Сонця та інших героїв проєкту.
Знаменитість, яка ховається в неймовірному костюмі обрала для п'ятого випуску "Маски" хіт групи Ласковый май – Белые розы. У новому звучанні композиція викликала різні емоції у присутніх, та особливо зачепила Андрія Данилка.
Хто міг замаскуватися в цьому образі – велика загадка. DZIDZIO вважає, що там сховалася телеведуча. Оля Полякова ж переконана, що Роза – це Аліна Гросу. Данилко ж сказав, що впізнав голос Надії Мейхер.
Раніше Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря. Він зізнався, що через постійні роздумі про те, які зірки можуть ховатися в цих дивовижних образах, рано чи пізно йому буде потрібна допомога професіонала.
Ми також писали, що Андрій Данилко на шоу "Маска" станцював під власний хіт.
Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска
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