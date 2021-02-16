"Це Гордон!": Детективи "Маски" впізнали в Мольфарі відомого журналіста

Містичний учасник спантеличив глядачів не на жарт

У четвертому випуску грандіозного шоу "Маска", який ми побачили минулої суботи на телеканалі "Україна", виступ загадкового Мольфара не на жарт зачепив зіркових детективів.

Містичний учасник провів обряд, у якому показав обличчя Олега Винника, Олі Полякової та Павла Зіброва, після чого почав промовляти незрозумілий детективам ряд імен.

У Полякової з'явилися перші здогади щодо того, хто б міг ховатися за цією маскою.

"Я знаю хто це! Це Дмитро Гордон, тому що він брав інтерв'ю у всіх цих людей, яких тільки що назвав", – заявила співачка.

Мольфар на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Але сам виступ Мольфара змусив всіх ще раз задуматися, адже те, як він співав хіт "Ніно" Олега Винника, було просто вражаючим. Сам артист прокоментував виконання своєї пісні так:

"Молодець! Зашифрувався не по-дитячому! Ви знаєте, що мені сподобалося? У нього дуже крутий голос і класні рухи", – сказав Олег Винник в ефірі шоу "Маска".

Шоу Маска – Мольфар – Ніно – дивитися виступ онлайн:

Детектив Андрій Данилко припустив, що перед ними не хто інший, як ведучий. DZIDZIO теж зазначив добре поставлений голос учасника, який більш характерний для телевізійників.

А Настя Каменських пішла за своєю методикою і почала перебирати всі можливі варіанти, одним з них був актор "Реальною містики" Андрій Дебрін. Але Оля Полякова стояла на своєму: "Це Гордон!".

Оля Полякова та DZIDZIO

Фото: телеканал "Україна"

Хто насправді ховається під маскою містичного Мольфара і чи розсекретять його зіркові детективи, ми дізнаємося зовсім скоро.

Дивіться найзірковіше і найзагадковіше шоу на українському телебаченні "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що раніше в шоу "Маска" розсекретили ще одну зірку – хто був у костюмі Пави.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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