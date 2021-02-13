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В шоу "Маска" розсекретили ще одну зірку – хто був в костюмі Пави

Сьогодні, 22:53

Дізнайтеся, хто покинув проєкт в четвертому ефірі

У суботу, 13 лютого, вийшов четвертий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де розсекретили ще одну зірку, яка ховалась за неймовірним костюмом. Ми вже розповіли про найцікавіші моменти ефіру і найкращі виступи. Далі в матеріалі дізнайтеся, хто покинув "Маску" цього разу.

Нагадаємо, що зірковими детективами грандіозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських і Андрій Данилко, а ведучим проєкту – Володимир Остапчук.

Пава і Носоріг
Фото: телеканал "Україна"

За результатами голосування зіркових детективів і глядачів гіпершоу "Маска" до номінації потрапили Пава і Носоріг. Нагадаємо, що у фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі шоу "Маска". Їхні голоси вирішальні.

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Так, в четвертому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна" викрити себе довелося Паві. Зіркові детективи проєкту були впевнені, що в приголомшливому костюмі ховається Альона Вінницька, але виявилося, що це Ірина Федишин!

Ірина Федишин ховалася за маскою Пави
Фото: телеканал "Україна"
Ірина Федишин ховалася за маскою Пави
Фото: телеканал "Україна"

"Що ж це ви так? Не впізнали Іру Федишин! Я тут ображалась, думала навіть підказати! DZIDZIO, ми ж каву разом пили, я думала ти мене точно впізнаєш! Найбільше хвилювались за ноги, особливо продюсер, казав: "Сховайте їй ті ноги, бо її відразу розкусять!". А Оля Полякова висловила припущення, що це чоловік на першому ефірі. То я відразу заспокоїлась – по ногах не впізнали", – зізналась Ірина Федишин на сцені шоу "Маска".

Раніше ми писали, хто покинув шоу "Маска" в третьому випуску.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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