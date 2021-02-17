Оля Полякова розповіла про особливий зв'язок з учасником шоу "Маска"

Співачка назвала свого фаворита

Зіркові детективи шоу "Маска" на телеканалі "Україна" продовжують вгадувати, які знаменитості ховаються в неймовірних і оригінальних образах . У зірок вже з'явилися свої фаворити, наприклад, NK | Настя Каменських недавно розповіла, що їй дуже подобаються жабеня, Сонце, Роза і Носоріг. Останній також виявився улюбленцем Олі Полякової, у якої з цим героєм з'явилася особлива зв'язок.

Минулого разу цей сильний учасник просто зачарував Олю Полякову. Не кожному чоловікові вона дозволяє себе підняти, а от Носорогу вдалося, і зробив він це дуже легко. У новому випуску шоу "Маска" герой зізнався, що від цього контакту отримав таке ж задоволення, як і від занять спортом. Але виявляється, за цим мужністю і брутальністю ховається по-справжньому творча натура.

"Ще малим мене тягнуло до всього незвичайного, а єдина жінка, яка цього тоді не помічала, – моя мама. Добре, що я ніколи не був маминим синочком, інакше світ так би і не дізнався про мій талант ", – розповів Носоріг.

Оля Полякова зазначила, що цей учасник – її безперечний фаворит. Вона навіть поділилася досить особистою історією, пов'язаної з Носорогом.

Носорог Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"На цьому тижні сплю і бачу сон – сниться мені Носоріг. Я прокидаюся вранці, а мені чоловік каже: "Скажи, будь ласка, а що це ти вночі кричала" Носоріг! "," Носоріг! " Я відповідаю: "А що? Мені снилося, що я була в зоопарку ", – пожартувала Оля Полякова.

Детективи стали гадати, яка знаменитість могла замаскуватися в такому мужньому і одночасно романтичному образі. Олег Винник припустив, що це може бути його земляк, актор Тарас Цимбалюк. NK | Настя Каменських теж так спочатку вважала, але недавно артист зробив пропозицію своїй коханій, а Носоріг – холостяк. Поп-діва відзначила, що все вказує на те, що під цією маскою криється спортсмен. А ось Андрієві Данилку здається, що там популярний ведущий. DZIDZIO ж має власну версію, він говорить, що це може бути актор Олексій Тритенко. Щоб переконатися в своєму припущенні, він запитав у Носорога, знімався той в серіалі "Коли ми вдома". Але учасник відповів, що дивився його.

Хто ж ховається в костюмі Носорога? І які ще подробиці про свою особистість розкриє цей сильний герой?

Дивіться найзірковіше і найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше зіркові детективи припустили, хто може ховатися за маскою Мольфара.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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