Похорон принца Філіпа у Віндзорі: онлайн-трансляція

Чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II, принца Філіпа, поховають у Віндзорі. Дізнайтеся всі подробиці траурної церемонії

Сьогодні, 17 квітня, в Віндзорі поховають принца Філіпа, чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II. Він пішов з життя у віці 99 років 9 квітня.

Life Сьогодні веде текстову онлайн-трансляцію. На нашому сайті читайте всі головні подробиці похорону принца Філіпа. Трансляція почнеться в 16:40 за київським часом.

Принц Філіп Фото: Getty Images

Через пандемію COVID-19 похорон пройде в закритому режимі, на траурній церемонії будуть присутні лише 30 членів королівської сім'ї. До того ж, сам герцог Единбурзький заповідав не влаштовувати надто багато "офіційної суєти" навколо його похорону. Проте, весь процес буде транслюватися онлайн, по ТБ і на радіо.

16:23 Віндзорський замок просто зараз. Початок траурної церемонії. На території замку закінчив грати військовий оркестр.

Скріншот: ВВС

Коротка програма церемонії похорону принца Філіпа

Очікується, що до 14:15 за місцевим часом (у 16:15 по Україні) Віндзорський замок буде оточений палацовою кавалерією і пішою гвардією, о 14:20 всі члени королівської сім'ї, які не беруть участь у жалобній процесії залишать Віндзорський замок і попрямують до каплиці Святого Георгія. О 14:40 припинить звучати оркестр; труну з тілом принца Філіпа винесуть і помістять у Land Rover. Члени королівської сім'ї вишикуються за труною – серед них будуть і принци Вільям і Гаррі. О 14:45 – початок ходи, о 14:53 Land Rover прибуде до каплиці Святого Георгія. О 15:00 по всій країні почнеться хвилина мовчання в пам'ять про принца Філіпа. Далі почнеться панахида.

Скріншот: Twitter

Дивіться онлайн-трансляцію похорону принца Філіпа у Великій Британії:

Раніше ми повідомляли, чому заради принца Гаррі була порушена давня традиція на похороні принца Філіпа.

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