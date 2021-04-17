Похороны принца Филиппа в Виндзоре: онлайн-трансляция

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, принца Филиппа, похоронят в Виндзоре. Узнайте все подробности траурной церемонии

Сегодня, 17 апреля, в Виндзоре похоронят принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Он ушел из жизни в возрасте 99 лет 9 апреля.

Life Сегодня проведет текстовую онлайн-трансляцию. На нашем сайте читайте все главные подробности похорон принца Филипа. Трансляция начнется в 16:40 по киевскому времени.

Принц Филипп Фото: Getty Images

Из-за пандемии COVID-19 похороны пройдут в закрытом режиме, на траурной церемонии будут присутствовать лишь 30 членов королевской семьи. К тому же, сам герцог Эдинбургский завещал не устраивать слишком много "официальной суеты" вокруг его похорон. Тем не менее, весь процесс будет транслироваться онлайн, по ТВ и на радио.

Краткая программа церемонии похорон принца Филиппа

Ожидается, что к 14:15 по местному времени (в 16:15 по Украине) Виндзорский замок будет окружен дворцовой кавалерией и пешей гвардией, в 14:20 все члены королевской семьи, не участвующие в траурной процессии покинут Виндзорский замок и направятся в часовню Святого Георгия. В 14:40 прекратит звучать оркестр; гроб с телом принца Филиппа вынесут и поместят в Land Rover. Члены королевской семьи выстроятся за гробом – среди них будут и принцы Уильям и Гарри. В 14:45 – начало шествия, в 14:53 Land Rover прибудет к часовне Святого Георгия. В 15:00 по все стране начнется минута молчания в память о принце Филиппе. Далее начнется панихида.

Скриншот: Twitter

Смотрите онлайн-трансляцию похорон принца Филиппа в Великобритании:

Ранее мы сообщали, почему ради принца Гарри была нарушена давняя традиция на похоронах принца Филиппа.

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