4 докази того, що принц Філіп – ікона чоловічого стилю

Розповідаємо, чому герцога Единбурзького можна вважати трендсеттером

9 квітня помер 99-річний принц Філіп. Відтоді світ безперервно обговорює, яким він був, згадує значущі події життя герцога Единбурзького і репостить його іронічні цитати. За останні кілька днів ми знову побачили чоловіка Єлизавети II хоробрим солдатом, закоханим молодим хлопцем і мудрим дідусем. Але є ще одна грань особистості принца Філіпа, яка заслуговує на окрему увагу. Його стиль.

Багато в чому саме герцог Единбурзький задав тон тому, як має одягатися справжній джентльмен. Ба більше, його кращі образи актуальні й досі. Принц Філіп – перший та єдиний, хто у 94 роки увійшов до рейтингу "Найстильніше одягнених чоловіків". Він потрапив на 18-й рядок і обігнав власних онуків Вільяма і Гаррі, яким дісталося лише 38-е місце.

Принц Філіп, 1990 Фото: Getty Images

Ми вирішили заглибитися в архівні фотографії герцога Единбурзького, щоб краще зрозуміти, у чому ж полягав феномен його стилю.

Диявол в дрібницях

Принц Філіп не міг дозволити собі одягатися яскраво, щоб не затьмарювати королеву. Але він знайшов елегантне рішення цієї проблеми – аксесуари. Не зраджуючи приглушеній кольоровій гамі, герцог домагався виразності кожного образу. Лише погляньте: кепі, ремінь із тисненням і масивною пряжкою, замшеві пальчатки в тон туфель, краватка і окуляри. Все продумано до дрібниць.

Принц Філіп, 1984 Фото: Getty Images

Мода поза часом

Герцог Единбурзький не просто дотримувався класичного стилю – він визначив його канони. Так, гарно скроєні піджаки і накрохмалені сорочки Філіпа сьогодні краще пасують до дуже урочистих випадків. Зате розслаблені чіноси, футболки поло і тренчі – безсмертний хіт.

Принц Філіп, 1957 Фото: Getty Images

Спортивний стиль

Чоловік королеви був шанувальником активного відпочинку. Відвідував різноманітні змагання, влаштовував їх сам і не відмовлявся від гри в поло або крикет. Саме на стадіоні герцог міг повернутися до свого образу плейбоя, від якого дівчатам зносило дах ще до шлюбу з Єлизаветою. Втім, за наступною світлиною зрозуміло, що навіть після весілля Філіп продовжував викрадати серця.

Принц Філіп, 1950 Фото: Getty Images

Головне, щоб костюмчик сидів

Всі 73 роки від моменту переїзду до королівського палацу принц Філіп залишався вірним кравцям із Севіл-Роу. Він вважав принциповим, щоб костюм був підігнаний ідеально. Першим упорався з цим завданням "на відмінно" Джон Кент – і відтоді герцог одягався тільки в його ательє. Сорочки чоловік королеви замовляв у легендарному Ede & Ravenscroft, військову уніформу – у Davies & Son.

Принц Філіп, 1974 Фото: Getty Images

Нагадаємо, що прощання з принцом Філіпом відбудеться завтра, 17 квітня. Всі подробиці похоронів герцога Единбурзького вже відомі.

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