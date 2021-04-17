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Єлизавета II поділилася особистою фотографією з принцом Філіпом. Зворушливо до сліз!

Сьогодні, 10:44

На прохання королеви Великобританії її представники опублікували фото, на якому Її Величність позує разом з чоловіком у Шотландії

Фото Єлизавети II і принца Філіпа, який пішов з життя 9 квітня, було опубліковано на особисте прохання королеви в офіційному Instagram-акаунті британської королівської сім'ї.

На теплому і зворушливому знімку Її Величність з чоловіком позують в Шотландії. Знімок був зроблений більше 17-ти років тому. Автором фото виступила Софі, графиня Уессекська – дружина принца Едварда, молодшого сина королеви і принца Філіпа.

"Королева бажає поділитися цією особистою фотографією, зробленою з герцогом Единбурзьким на вершині пагорба Койлс-де-Мюік, Шотландія, в 2003 році", – йдеться в описі до фото.


Принц Філіп та Єлизавета ІІ
Принц Філіп та Єлизавета ІІ
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Філіп та Єлизавета II одружилися 1947 року – у шлюбі пара прожила 73 роки. У них народилося четверо дітей: принци Чарльз, Ендрю і Едвард, а також принцеса Анна.

Раніше ми розповідали всі подробиці похорону принца Філіпа. Дізнайтеся, як пройде траурна церемонія, і чому Єлизавета II попросила принців Вільяма і Гаррі триматися один від одного подалі.

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