Заради принца Гаррі буде порушена давня традиція на похорон принца Філіпа

Члени королівської сім'ї одягнуться не в військову форму, а цивільний одяг на похорон принца Філіпа

У королівській родині діти і внуки монарха на церемонію прощання надягають військову форму. Але на похорон принца Філіпа, який відбудеться 17 квітня , цю традицію буде порушено через принца Гаррі. Про це повідомляє Daily Mail.

Так як після відмови від статусу високопоставленого члена королівської сім'ї герцог Сассекський позбувся своїх військових звань і титулів, він не може відвідувати офіційні заходи у військовій формі. Щоб Гаррі не виділявся на тлі інших членів королівської сім'ї, Єлизавета II прийняла рішення, що принц Чарльз, принц Ендрю і старший брат принц Вільям будуть в цивільному одязі.

Принц Гаррі і принц Філіп Фото: Getty Images

Нагадаємо, бути присутнім на відспівуванні принца Філіпа в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку зможуть лише члени королівської сім'ї та його особистий секретар. Церемонію прощання транслюватимуть в прямому ефірі .

Раніше ми розповідали, що Єлизавета II повернулася до обов'язків після смерті чоловіка.

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