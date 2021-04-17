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Хто з королівської сім'ї прийшов на похорон принца Філіпа: фото

Сьогодні, 17:55

У Віндзорі проходить церемонія прощання з чоловіком королеви Великобританії Єлизавети II. Через пандемію COVID-19 на похоронах присутні тільки 30 членів королівської сім'ї

Серед тих, хто прибув на траурну церемонію у Віндзорський замок – помічені принц Чарльз, принцеса Анна, брати Гаррі та Вільям, Кейт Міддлтон та Її Величність.

Із замку труну з герцогом Единбурзьким на спеціальному авто перевезли до каплиці Святого Георгія, де відбувалася панахида. Нагадаємо, що ми ведемо онлайн-трансляцію похорону принца Філіпа.

Похорон принца Філіпа
Похорон принца Філіпа
Фото: Getty Images

Хто прийшов на похорон принца Філіпа:

принц Чарльз і герцогиня Камілла, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард; сер Тімоті Лоуренс і графиня Уессекська Софі; онуки принца Філіпа принц Вільям, принц Гаррі, принцеса Беатріс, принцеса Євгенія; Кейт Міддлтон, Едоардо Мапелло-Моцці, Джек Бруксбенк, Зара і Майк Тіндалл, Пітер Філіпс, леді Луїза Віндзор і Джеймс Віндзор, Віконт Северн;

Принц Вільям і принц Гаррі
Принц Вільям і принц Гаррі
Фото: Reuters

дочка принцеси Маргарет леді Сара Чатто та її чоловік Деніель Чатто, син принцеси Маргарет Девід Армстронг-Джонс, Річард Віндзор, герцог Кентський принц Едвард, принцеса Олександра;

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Reuters

почесна леді Огілві, наслідний принц Баденський, принц Ландграф фон Гессен, Принц Готфрід Гогенлое-Лангенбургскій, графиня Маунтбаттен Бірманська; а також прес-секретар принца Філіпа Арчі Міллер Бейквелл.

Принцеса Беатріс зі своїм чоловіком Едоардо Моцці
Скріншот: BBC

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон прибула на похорон принца Філіпа в кольє Єлизавети II.

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