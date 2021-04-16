Підготувався заздалегідь: на цьому Land Rover будуть перевозити труну з принцом Філіпом (фото)

Зелений автомобіль створили ще в 2003 році під контролем герцога Единбурзького, коли йому було 82 роки

У мережі з'явилися фотографії катафалка, який буде перевозити труну принца Філіпа в каплицю Святого Георгія. Нагадаємо, що похорон чоловіка королеви Єлизавети II відбудуться завтра, 17 квітня.

Авто для власного похорону Філіп створив ще за життя. Звичайно, не він особисто збирав цей Land Rover, але працював над проектуванням машини.

Він також попросив компанію змінити оригінальний колір кузова зелений Бедіз на темно-бронзово-зелений, який використовується для багатьох військових Land Rover.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Компанія Land Rover підтримувала стан машини і оновлювала її протягом багатьох років, а найостанніші модифікації відбулися в 2019 році. Авто має відкриті верхню і задню секції, де буде розміщена труна з герцогом Единбурзьким.

Діти і внуки принца пройдуть за катафалком під час похоронної процесії. А принц Гарі і принц Вільям будуть йти на дистанції один від одного – так розпорядилася королева.

Читайте докладніше про те, як пройдуть похорони принци Філіпа .

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