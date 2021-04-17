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Смиренно і без сліз: королева Єлизавета II провела свого чоловіка в останню путь

Сьогодні, 18:41

Її Величність попрощалася з чоловіком принцом Філіпом, якого сьогодні поховали в королівській усипальниці на території Віндзорського замку

Єлизавета II слідувала за труною чоловіка у авто одна, поки інші члени королівської сім'ї пішки супроводжували катафалк до каплиці Святого Георгія. Траурна церемонія проходила з обмеженнями через COVID-19 – присутніх було всього 30 осіб, всі вони носили маски.

Її Величність проводила вірного чоловіка, який 73 роки був поруч із нею, в останню путь. Ймовірно, це стало одним з найважчих випробувань для неї.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Reuters

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Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

На похорон Єлизавета II одягла чорне пальто, яке прикрасила брошкою Річмонд з перлами і діамантами. Її виготовили у 1893 році для бабусі Єлизавети Марії Текської.

У каплиці під час панахиди королева сиділа одна. Інші члени сім'ї зайняли свої місця згідно з коронавірусними обмеженнями – на відстані одне від одного.

Принца Філіпа поховали в усипальниці, де також покояться батько Єлизавети II – король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра принцеса Маргарет.

Раніше ми докладно розповіли, як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом: головні моменти.

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