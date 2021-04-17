Кейт Міддлтон прибула на похорон принца Філіпа в кольє Єлизавети II

Для траурної церемонії дружина принца Вільяма одягла чорне пальто і капелюшок з вуаллю

Сьогодні у Віндзорі ховають принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років. Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон прибула в замок попрощатися з дідом свого чоловіка принца Вільяма.

На сайті Life Сьогодні ми ведемо текстову трансляцію похорону принца Філіпа.

Пара приїхала до початку панахиди і до того, як труну з герцогом Единбурзьким винесли з Віндзорського замку.

Кейт з'явилася в усьому чорному. Вона також одягла чорний капелюшок з сітчастою вуаллю, захисну маску і перлове намисто з колекції Єлизавети II. Цю прикрасу раніше носила і принцеса Діана.

Кейт і Вільям – двоє з 30 гостей, присутніх сьогодні на похороні в каплиці Святого Георгія. Список гостей був скорочений через тривалу пандемію COVID-19.

Серед учасників також королева Єлизавета II, принц Гаррі та інші члени сім'ї.

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Раніше також повідомлялося, чому насправді Меган Маркл не приїхала на похорон принца Філіпа.

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