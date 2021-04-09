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Помер чоловік Єлизавети II принц Філіп

Сьогодні, 14:04

У червні герцогу Единбурзькому могло б виповнитися 100 років

Сьогодні, 9 квітня, помер чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп. Йому було 99 років. Причина смерті поки не відома.

Герцог Единбурзький помер у Віндзорському замку через три тижні після того, як його виписали з лондонської лікарні. Там принц Філіп переніс операцію на серці. Про це повідомляється в офіційному Instagram-акаунті королівської сім'ї.

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: Getty Images

"З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці в Віндзорському замку. Королівська сім'я приєднується до людей з усього світу, оплакуючи його втрату", – йдеться в заяві.

10 червня королівська сім'я готувалася відсвяткувати 100-річчя принца Філіпа, який був відомий як один з найяскравіших і неполіткоректних монархів.

Принц Філіп і королева Єлизавета II
Принц Філіп і королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

Чоловік 94-річної Єлизавети II був госпіталізований 17 лютого до приватної лікарні короля Едуарда VII через нездужання. Потім його перевели до державної лікарні Святого Варфоломія, де він продовжив лікування від неназваної інфекції. При цьому уточнювалося, що вона не була пов'язана з коронавірусом COVID-19. Там же принц Філіп пройшов обстеження на серці, а на початку березня стало відомо, що його прооперували.

Тоді сім'я принца Філіпа ніяк не коментувала його здоров'я. Лише принц Вільям в невеликому коментарі сказав, що його дідусь в порядку. Після лікування від інфекції та відновлення після операції 16 березня принц Філіп був виписаний з лікарні.

Зараз на Букінгемському палаці та резиденції британського прем'єра приспущено національний прапор. По всій Великій Британії оголошено національний траур, який триватиме 30 днів.

Нагадаємо, що з осені 2017 принц Філіп перебував у відставці та вів переважно відокремлене життя.

У листопаді минулого року принц Філіп і королева Єлизавета II відзначили 73-тю річницю свого весілля.

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