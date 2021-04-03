Поцілунок біля каміну і повернення ще однієї учасниці: що було в п'ятому випуску "Холостяка-11"
Дізнайтеся всі найцікавіші подробиці нового епізоду
Пройшов п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк-11", який виявився багатий на одкровення і побачення з дівчатами.
Михайло Заливако і учасниці проєкту в цьому епізоді приїхали до Львова – одного з найромантичніших і популярних міст України.
Ми вже розповіли, хто залишив проєкт у цьому випуску, а тепер пропонуємо дізнатися всі найцікавіші подробиці цього епізоду.
У Львові дівчата оселилися в готелі, а щоб визначити, хто з ким буде жити, для них організували незвичайну гру: перед дівчатами виклали кілька предметів, кожна з них повинна була вибрати той, що ближче їй за духом. На столику лежали: книги, рушники, стояли два келихи з вином, розділена на дві частини табличка "подружки" і корона. Деякі з предметів були ще й атрибутами майбутнього побачення.
Саша і Розалі взяли книги, оскільки вони люблять читати. Джессіка і Катя взяли дві половинки таблички "подружки", адже вони здружилися на проєкті. Юля "Зайка" схопила рушник, але потім віддала його Даші. Ще одна Юлія взяла корону.
Пізніше дівчата прийшли в свої номери і стали думати, як їхні предмети допоможуть їм зрозуміти, що буде на побаченнях з Холостяком.
Розалі і Саша знайшли в книгах підказки і зрозуміли, що їхнє побачення пройде в бібліотеці.
Дівчата прийшли в бібліотеку, де на них чекав Михайло. Вони спілкувалися про книги, а також у Холостяка був час поспілкуватися і з Розалі, і з Сашею тет-а-тет. Кожна з дівчат розповіла про важкий період в житті. Розалі зізналася, що пережила знущання в школі, а Саша шокувала історією про свою складну операцію.
У своїй кімнаті Юля знайшла мобільний телефон з номером Михайла – це означало, що вона в будь-який момент могла подзвонити або написати Холостякові.
Юля вирушила на індивідуальне побачення, де вони з Михайлом каталися на багі і потім вечеряли в ресторані.
Дівчина теж поділилася особистою історією – нещодавно вона втратила обох батьків. Юля зізналася, що все життя намагалася робити їх щасливими, оскільки її брати завжди змушували батьків нервувати. Одного з рідних братів дівчини вбили в 90-х.
Ще одне індивідуальне побачення у Холостяка було з чемпіонкою з бігу – Дашею. Парочка пішла в "кімнату страху", а потім вечеряла біля каміна, де Михайло поцілував дівчину.
Дівчата привели Михайла в спа-салон. Джессіка, будучи професійною масажисткою-реабілітологинею, продемонструвала свої здібності Михайлу.
А Холостяк, в свою чергу, теж зробив їй масаж.
Що стосується Каті, то Михайло навчив її плавати, оскільки дівчина до моменту побачення не вміла це робити.
На церемонії троянд до дівчат приєдналася ще одна учасниця – Анна Богдан, яка раніше захворіла на COVID-19 і весь цей час була на самоізоляції. Холостяк покликав дівчину на особисте спілкування.
Михайлу сподобалося, що Аня показала себе з іншого боку – була відкритою і усміхненою. Холостяк вирішив вручити дівчині троянду.
Раніше ми розповідали, як пройшов четвертий випуск "Холостяка-11".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше