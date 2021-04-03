Поцілунок біля каміну і повернення ще однієї учасниці: що було в п'ятому випуску "Холостяка-11"

Дізнайтеся всі найцікавіші подробиці нового епізоду

Пройшов п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк-11", який виявився багатий на одкровення і побачення з дівчатами.

Михайло Заливако і учасниці проєкту в цьому епізоді приїхали до Львова – одного з найромантичніших і популярних міст України.

Ми вже розповіли, хто залишив проєкт у цьому випуску, а тепер пропонуємо дізнатися всі найцікавіші подробиці цього епізоду.

Заселення в готель

У Львові дівчата оселилися в готелі, а щоб визначити, хто з ким буде жити, для них організували незвичайну гру: перед дівчатами виклали кілька предметів, кожна з них повинна була вибрати той, що ближче їй за духом. На столику лежали: книги, рушники, стояли два келихи з вином, розділена на дві частини табличка "подружки" і корона. Деякі з предметів були ще й атрибутами майбутнього побачення.

Михайло Залівако Фото: instagram.com/holostyakstb

Саша і Розалі взяли книги, оскільки вони люблять читати. Джессіка і Катя взяли дві половинки таблички "подружки", адже вони здружилися на проєкті. Юля "Зайка" схопила рушник, але потім віддала його Даші. Ще одна Юлія взяла корону.

Пізніше дівчата прийшли в свої номери і стали думати, як їхні предмети допоможуть їм зрозуміти, що буде на побаченнях з Холостяком.

Розалі і Саша знайшли в книгах підказки і зрозуміли, що їхнє побачення пройде в бібліотеці.

Побачення з Сашею і Розалі

Дівчата прийшли в бібліотеку, де на них чекав Михайло. Вони спілкувалися про книги, а також у Холостяка був час поспілкуватися і з Розалі, і з Сашею тет-а-тет. Кожна з дівчат розповіла про важкий період в житті. Розалі зізналася, що пережила знущання в школі, а Саша шокувала історією про свою складну операцію.

Фото: кадр з відео

Побачення з Юлею

У своїй кімнаті Юля знайшла мобільний телефон з номером Михайла – це означало, що вона в будь-який момент могла подзвонити або написати Холостякові.

Юля вирушила на індивідуальне побачення, де вони з Михайлом каталися на багі і потім вечеряли в ресторані.

Фото: кадр з відео

Дівчина теж поділилася особистою історією – нещодавно вона втратила обох батьків. Юля зізналася, що все життя намагалася робити їх щасливими, оскільки її брати завжди змушували батьків нервувати. Одного з рідних братів дівчини вбили в 90-х.

Фото: кадр з відео

Побачення з Дашею

Ще одне індивідуальне побачення у Холостяка було з чемпіонкою з бігу – Дашею. Парочка пішла в "кімнату страху", а потім вечеряла біля каміна, де Михайло поцілував дівчину.

Фото: кадр з відео

Побачення з Джесікою і Катею

Дівчата привели Михайла в спа-салон. Джессіка, будучи професійною масажисткою-реабілітологинею, продемонструвала свої здібності Михайлу.

Фото: кадр з відео

А Холостяк, в свою чергу, теж зробив їй масаж.

Фото: кадр з відео

Що стосується Каті, то Михайло навчив її плавати, оскільки дівчина до моменту побачення не вміла це робити.

Фото: кадр з відео

Сюрприз

На церемонії троянд до дівчат приєдналася ще одна учасниця – Анна Богдан, яка раніше захворіла на COVID-19 і весь цей час була на самоізоляції. Холостяк покликав дівчину на особисте спілкування.

Фото: кадр з відео

Михайлу сподобалося, що Аня показала себе з іншого боку – була відкритою і усміхненою. Холостяк вирішив вручити дівчині троянду.

Раніше ми розповідали, як пройшов четвертий випуск "Холостяка-11".

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