Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Поцілунок біля каміну і повернення ще однієї учасниці: що було в п'ятому випуску "Холостяка-11"

Сьогодні, 00:21

Дізнайтеся всі найцікавіші подробиці нового епізоду

Пройшов п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк-11", який виявився багатий на одкровення і побачення з дівчатами.

Михайло Заливако і учасниці проєкту в цьому епізоді приїхали до Львова – одного з найромантичніших і популярних міст України.

Ми вже розповіли, хто залишив проєкт у цьому випуску, а тепер пропонуємо дізнатися всі найцікавіші подробиці цього епізоду.

Заселення в готель

У Львові дівчата оселилися в готелі, а щоб визначити, хто з ким буде жити, для них організували незвичайну гру: перед дівчатами виклали кілька предметів, кожна з них повинна була вибрати той, що ближче їй за духом. На столику лежали: книги, рушники, стояли два келихи з вином, розділена на дві частини табличка "подружки" і корона. Деякі з предметів були ще й атрибутами майбутнього побачення.

Михайло Залівако
Михайло Залівако
Фото: instagram.com/holostyakstb

Саша і Розалі взяли книги, оскільки вони люблять читати. Джессіка і Катя взяли дві половинки таблички "подружки", адже вони здружилися на проєкті. Юля "Зайка" схопила рушник, але потім віддала його Даші. Ще одна Юлія взяла корону.

Пізніше дівчата прийшли в свої номери і стали думати, як їхні предмети допоможуть їм зрозуміти, що буде на побаченнях з Холостяком.

Розалі і Саша знайшли в книгах підказки і зрозуміли, що їхнє побачення пройде в бібліотеці.

Побачення з Сашею і Розалі

Дівчата прийшли в бібліотеку, де на них чекав Михайло. Вони спілкувалися про книги, а також у Холостяка був час поспілкуватися і з Розалі, і з Сашею тет-а-тет. Кожна з дівчат розповіла про важкий період в житті. Розалі зізналася, що пережила знущання в школі, а Саша шокувала історією про свою складну операцію.

Фото: кадр з відео

Побачення з Юлею

У своїй кімнаті Юля знайшла мобільний телефон з номером Михайла – це означало, що вона в будь-який момент могла подзвонити або написати Холостякові.

Юля вирушила на індивідуальне побачення, де вони з Михайлом каталися на багі і потім вечеряли в ресторані.

Фото: кадр з відео

Дівчина теж поділилася особистою історією – нещодавно вона втратила обох батьків. Юля зізналася, що все життя намагалася робити їх щасливими, оскільки її брати завжди змушували батьків нервувати. Одного з рідних братів дівчини вбили в 90-х.

Фото: кадр з відео

Побачення з Дашею

Ще одне індивідуальне побачення у Холостяка було з чемпіонкою з бігу – Дашею. Парочка пішла в "кімнату страху", а потім вечеряла біля каміна, де Михайло поцілував дівчину.

Фото: кадр з відео

Побачення з Джесікою і Катею

Дівчата привели Михайла в спа-салон. Джессіка, будучи професійною масажисткою-реабілітологинею, продемонструвала свої здібності Михайлу.

Фото: кадр з відео

А Холостяк, в свою чергу, теж зробив їй масаж.

Фото: кадр з відео

Що стосується Каті, то Михайло навчив її плавати, оскільки дівчина до моменту побачення не вміла це робити.

Фото: кадр з відео

Сюрприз

На церемонії троянд до дівчат приєдналася ще одна учасниця – Анна Богдан, яка раніше захворіла на COVID-19 і весь цей час була на самоізоляції. Холостяк покликав дівчину на особисте спілкування.

Фото: кадр з відео

Михайлу сподобалося, що Аня показала себе з іншого боку – була відкритою і усміхненою. Холостяк вирішив вручити дівчині троянду.

Раніше ми розповідали, як пройшов четвертий випуск "Холостяка-11".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті. Вона подала до суду Надін з "Холостяка" розповіла про стосунки з ексучасником "Холостячки" Євгеном Ковтуненком Фаворитка "Холостяка - 11" проговорилася, на що учасницям проєкту дають гроші
Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Развод пошел ей на пользу: Лолита похвасталась фигурой
Развод пошел ей на пользу: Лолита похвасталась фигурой

Популярні статті

Вчора, 09:00Зірково

Ані Лорак вперше за довгий час опублікувала пісню українською мовою

Вчора, 05:01Психо

Гороскоп на сьогодні 2 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, не лінуйтеся!

1 квітняЗірково

Російський співак показав фото Лариси Доліної без фотошопу

1 квітняСмачно

Хочете ідеальних сирників? Запам'ятовуйте лайфхаки від відомих українських кулінарів

1 квітняФаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

1 квітняЗірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

1 квітняЗірково

MONATIK вперше показав обличчя обох синів і кадр розпису в РАГСі з дружиною (фото)

1 квітняСмачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

1 квітняЗірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

1 квітняEvents

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

1 квітняEvents

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

31 березняEvents

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

31 березняЗірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

31 березняЗірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

31 березняФаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

31 березняСмачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

Новини партнерів

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти