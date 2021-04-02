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Розалі з "Холостяка" розповіла, як зіткнулася з расизмом і цькуванням

Сьогодні, 22:21

Над дівчиною знущалися в школі

П'ятий випуск проєкту "Холостяк" шокує особистими історіями дівчат. Одна з учасниць розповіла, що в 11 років їй вирізали пухлину, в ще одна претендентка на серце Михайла Залівака – Розалі зізналася, що в дитинстві зіткнулася з расизмом.

Дівчина наполовину африканка, з дитинства їй було складно знайти друзів через те, що однолітки з упередженням ставилися до її походженням і знущалися над Розалі, яка була "не такою, як усі".

"Діти до певного віку, якщо бачать відмінність – це для них перешкода до спілкування. У мені було істотна відмінність, тому так складалося. У шкільні роки у мене не було друзів, це було спілкування заради вигоди. Я добре знала багато предметів, і зі мною дружили, коли йшов навчальний рік, а влітку починався тотальний жах", – розповіла Розалі.

Розалі з "Холостяка-11"
Розалі з "Холостяка-11"
Фото: Скриншот из видео, instagram.com/rosali_kovbasa

Дівчина також згадала історію, яка сталася, коли їй було 9-10 років. Однокласники вкрали її особистий щоденник і почали знущатися над Розалі.

"Спеціально мене покликали, щоб я подивилася, як вони його валяють у бруді і не тільки. Мені сказали, що там мені і місце – де був мій щоденник", – згадала Розалі.

Нагадаємо, учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті.

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