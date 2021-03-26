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Учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті. Вона подала до суду

Сьогодні, 22:12

Анна Гузєєва з "Холостяка-11" завила, що її оббріхують

Четвертий випуск проєкту "Холостяк-11" з Михайлом Заливако здивував несподіваним поворотом: розкрилася правда про одну з учасниць реаліті. 22-річна веб-розробниця і переможниця конкурсу Miss Fashion Universe 2020 Анна Гузєєва нібито займалася ескортом в минулому.

Анна Гузєєва
Анна Гузєєва
Фото: instagram.com/by_guzeeva

Про те, що дівчина імовірно надавала інтимні послуги за гроші розповів друг Холостяка – Сергій, якого Михайлозапросив на проєкт поспілкуватися з дівчатами і потім поділитися своїми враженнями від спілкування з ними.

Скріншот: відео

Про те, що Анна займалася ескортом і була телеведучою на місцевому телеканалі пару років тому писали кілька регіональних сайтів в Дніпрі, звідки родом Анна.

Скріншот: dostoinstva.net

На своїй сторінці в Instagram Гузєєва пояснила, що її оббріхують і всі матеріали про ескорт були проплачені недоброзичливецею.

"Я судилася за те, щоб довести, що інформація, яка викладена на розважальних порталах, які деякі з вас прочитали, була визнана не відповідною дійсності, якщо хочете переконатися: загугли єдиний державний реєстр судових рішень, введіть моє прізвище/ім'я українською мовою і ви побачите рішення суду, які вступило в законну силу. Факт того, що інформація не відповідає дійсності, має юридичне значення", – пише Анна.

Скріншот: Instagram

Більш того, Анна зізналася, що деякі сайти "вимагали у неї гроші і погрожували зіпсувати їй життя за допомогою цих статей".

"Зараз дуже легко можна отримати повістку до суду за висловлювання, що ганьблять честь і гідність.
Моя репутація на сьогодні чиста", – резюмувала Гузєєва.

Нагадаємо, Надін з "Холостяка" розповіла про стосунки з ексучасником "Холостячки" Євгеном Ковтуненко.

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