Учасниця "Холостяка" про неоперабельну пухлину: Погрожував параліч, лікарі не давали надій

Дівчині 14 годин робили операцію

22-річна Олександра Миколюк, учасниця романтичного реаліті "Холостяк-11", розповіла про себе шокуючу історію. У 11 років їй видалили неоперабельну пухлину.

Тоді Олександра активно займалася спортом, який довелося кинути через сильний біль в голові.

"Мені було 11, я була спортсменкою, яка подавала надії, хорошисткою в школі, про щось мріяла. І тут одного разу почала сильно боліти голова, було важко займатися. Виявилося, що у мене була неоперабельна пухлина в основі черепа. Навіть серед онкології мій випадок – один на мільярд", – відверто розповіла Олександра під час особистого спілкування з Холостяком.

Олександра Миколюк з "Холостяка-11" Фото: instagram.com/manchkina5

За словами дівчини, в благодійних фонадх в Україні їй офіційно відмовили в допомозі, оскільки ніхто не сподівався, що вона виживе. Кожного дня 11-річна Миколюк ставала слабкішою, у неї дуже сильно боліла голова і йшла з носа кров, вона втрачала вагу і перестала рости.

"Мені погрожував параліч і смерть, лікарі не давали надій", – каже Олександра.

На щастя, сім'ї Миколюк вдалося знайти доктора. Для того, що провести складну операцію, Олександрі з батьками довелося летіти в Москву.

"Моя операція тривала 14 годин. Батьки молилися, щоб я не тільки вижила, а й щоб, коли прокинулася – змогла поворушити пальцями", – поділилася Миколюк.

Зараз дівчина повністю здорова і тепер відзначає два дні народження – день, коли вона народилася і ще одну дату – коли їй провели складну операцію.

Нагадаємо, учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті.

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