Фаворитка "Холостяка – 11" проговорилася, на що учасницям проєкту дають гроші

Юля Бельченко розповіла про життя за кадром

Юлю "Зайка" Бельченко називають головною фавориткою проєкту "Холостяк – 11". Вона вже встигла зацікавити головного героя Михайла Залівако, і підкорити глядачів. В Instagram на своїй сторінці учасниця вирішила ділитися закулісним життям романтичного реаліті.

Бельченко розповіла, що на проєкті учасницям видають певну суму на продукти – добові.

"Витрати, що перевищують цю суму, ми покриваємо самостійно", – уточнила Юля.

Учасниці "Холостяка -11" Фото: instagram.com/julz_seven

На час зйомок телефонів у учасниць немає. Вони можуть тільки один раз в декілька днів зв'язатися з близькими з телефону редактора.

Учасниця "Холостяка" розповіла, що пару раз на тиждень дівчата їздять до супермаркету.

"Час на перебування в магазині обмежений, тому краще скласти список або швидко хапати що попалося під руку", – розповіла Юля.

Побут дівчата ведуть самостійно.

раніше Ксенія Мішина розповіла, що думає про учасниця "Холостяка – 11".

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