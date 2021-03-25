Фаворитка "Холостяка – 11" проговорилася, на що учасницям проєкту дають гроші
Юля Бельченко розповіла про життя за кадром
Юлю "Зайка" Бельченко називають головною фавориткою проєкту "Холостяк – 11". Вона вже встигла зацікавити головного героя Михайла Залівако, і підкорити глядачів. В Instagram на своїй сторінці учасниця вирішила ділитися закулісним життям романтичного реаліті.
Бельченко розповіла, що на проєкті учасницям видають певну суму на продукти – добові.
"Витрати, що перевищують цю суму, ми покриваємо самостійно", – уточнила Юля.
На час зйомок телефонів у учасниць немає. Вони можуть тільки один раз в декілька днів зв'язатися з близькими з телефону редактора.
Учасниця "Холостяка" розповіла, що пару раз на тиждень дівчата їздять до супермаркету.
"Час на перебування в магазині обмежений, тому краще скласти список або швидко хапати що попалося під руку", – розповіла Юля.
Побут дівчата ведуть самостійно.
раніше Ксенія Мішина розповіла, що думає про учасниця "Холостяка – 11".
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